Covid, 6 nuove positività in provincia di Pisa

I dati emergono dal report settimanale che monitora l'andamento delle positività e dei ricoveri sul territorio toscano

PISA — Negli ultimi 7 giorni in Toscana sono stati registrati 36 nuovi casi di positività al Coronavirus, 6 dei quali in provincia di Pisa.

E' quanto emerge dal bollettino sanitario settimanale diffuso dalla Regione.

Il report segnala inoltre 3 nuovi decessi riconducibili al virus in Toscan. Si tratta di un uomo e 2 donne con un'età media di 86 anni residenti nelle provincie di Firenze, Prato e Pisa.

Per quanto riguarda i ricoveri, nelle strutture ospedaliere toscane si contano 10 pazienti con Covid (1 in più rispetto alla settimana precedente, più 11,1%), di cui nessuno (1 in meno) si trova in terapia intensiva. In 175 sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (28 in meno rispetto alla settimana precedente, meno 13,8%).