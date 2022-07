Covid, nel Pisano altri 647 contagi

In provincia di Pisa, nelle ultime 24 ore, sono stati rilevati oltre 150 nuovi contagi ogni 100mila abitanti. Il dettaglio Comune per Comune

PISA — Sono 647 le nuove positività al Covid-19 accertate nelle ultime 24 ore in provincia di Pisa, pari a 155 nuovi casi ogni 100mila abitanti. Di seguito i nuovi contagi ripartiti per ambito territoriale e Comuni di residenza (per primi quelli con più casi in rapporto alla popolazione).

Area pisana 324 casi: Santa Luce 4, Vicopisano 21, Vecchiano 22, Cascina 72, Pisa 138, San Giuliano Terme 46, Crespina Lorenzana 8, Calci 9, Fauglia 4;

Valdera 178 casi: Chianni 5, Santa Maria a Monte 30, Peccioli 10, Calcinaia 23, Ponsacco 28, Bientina 14, Capannoli 10, Pontedera 33, Buti 6, Terricciola 4, Casciana Terme Lari 11, Palaia 4;

Alta Valdicecina 45 casi: Casale Marittimo 4, Montecatini Val di Cecina 5, Monteverdi Marittimo 2, Pomarance 11, Montescudaio 4, Guardistallo 2, Volterra 14, Castelnuovo di Val di Cecina 2, Castellina Marittima 1;

Comprensorio del Cuoio 100 casi: San Miniato 49, Castelfranco di Sotto 21, Montopoli in Val d'Arno 13, Santa Croce sull'Arno 17.

In Toscana, sempre nelle ultime 24 ore, sono stati rilevati complessivamente 5.594 nuovi casi di positività al virus (152,5 per 100mila abitanti, positività al 23,42%).