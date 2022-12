Covid, oltre 300 casi e un decesso nel Pisano

Giachetti attacca Meloni per il ritardo: «Trattati come camerieri». Lei: «C'era traffico, non ho dato la colpa a Gualtieri»

Nel bollettino di oggi, martedì 13 Dicembre, aumentano i nuovi contagi dopo il fine settimana. In Toscana, in totale, altri 13 nuovi decessi

PISA — In Provincia di Pisa, tra ieri e oggi, sono stati individuati 334 nuovi casi, con un rialzo di contagiati tipico del bollettino successivo al fine settimana.

In Toscana sono stati effettuati e processati 13.223 tamponi, dei quali 1.094 di tipo molecolare e 12.129 test rapidi.

Questa è la ripartizione dei nuovi casi per ambito territoriale e in ordine decrescente di tasso di incidenza di ogni singolo Comune:

Area pisana, 185 nuovi casi: Vecchiano 17, Calci 9, Santa Luce 2, San Giuliano Terme 33, Crespina Lorenzana 5, Pisa 75, Fauglia 3, Cascina 36, Vicopisano 5.

Valdera, 102 nuovi casi: Calcinaia 19, Chianni 2, Palaia 6, Buti 6, Ponsacco 15, Peccioli 4, Lajatico 1, Pontedera 22, Santa Maria a Monte 9, Terricciola 3, Capannoli 4, Bientina 5, Casciana Terme Lari 6.

Alta Valdicecina, 14 nuovi casi: Casale Marittimo 1, Volterra 7, Riparbella 1, Montecatini Val di Cecina 1, Pomarance 3, Castelnuovo di Val di Cecina 1.

Comprensorio del cuoio, 33 nuovi casi: Castelfranco di Sotto 8, San Miniato 16, Montopoli in Val d'Arno 5, Santa Croce sull'Arno 4.

Complessivamente, i ricoverati per Covid in Toscana sono 614 (10 in più rispetto a ieri), dei quali 21 (1 in più) si trovano in terapia intensiva.

Infine, sono stati registrati 13 nuovi decessi, dei quali uno relativo a una persona residente in Provincia di Pisa.

