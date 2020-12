Covid, variante del virus isolata a Pisa

Terremoto in Croazia, la scossa a Zagabria durante la diretta tv della giornalista

Una variante del virus che, messa a contatto con le cellule, cresceva molto rapidamente, è stata isolata su una giovane donna

PISA — E' stata isolata a Pisa, su una giovane donna proveniente dall'Inghilterra, una variante del virus che, una volta messa a contatto con le cellule, è cresciuta molto rapidamente, con una rapidità cento volte superiore a tutte le altre.

E' quanto riferito dal virologo dell'azienda ospedaliero universitaria pisana Mauro Pistello.

Al momento non ci sono elementi certi per sapere se si tratti della cosiddetta "variante inglese" ( che non è più letale ma molto più contagiosa ) e saranno necessari ulteriori accertamenti di laboratorio.

La donna è comunque arrivata in Toscana dall'Inghilterra meridionale, proprio l'area dove sono stati diagnosticati i primi casi della variante inglese del nuovo coronavirus.