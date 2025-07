Sant’Anna, Sganga nuova direttrice del Dirpolis

Ecco come vede l'AI la conferenza stampa di Trump e von der Leyen: il confroto tra due bebè stizzosi

Subentra a Gaetana Morgante e guiderà l’Istituto per i prossimi tre anni. “Serve un rinnovamento che liberi tutte le energie disponibili”

PISA — È Caterina Sganga la nuova direttrice dell’Istituto Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluppo) della Scuola Superiore Sant’Anna. Succede a Gaetana Morgante e resterà in carica fino al 27 Luglio 2028. L’annuncio è arrivato oggi dalla Scuola con un comunicato che ha raccolto gli auguri di buon lavoro da parte dell’intera comunità accademica.

“Dopo anni di crescita e consolidamento – ha dichiarato Sganga – l’Istituto Dirpolis ha dinanzi a sé sfide importantissime da affrontare e un forte bisogno di rinnovamento capace di liberare tutte le energie, le risorse scientifiche e l’impegno sociale che possiamo e dobbiamo mettere a disposizione del sistema Paese e della comunità internazionale. Il mio tempo, il mio impegno e le mie competenze saranno dedicati a rendere questo processo possibile, con il contributo di tutti”.

Professoressa ordinaria di Diritto privato comparato dal 2024, Sganga ha iniziato il suo percorso proprio alla Sant’Anna come Allieva ordinaria. Laureata in Giurisprudenza all’Università di Pisa, ha proseguito la formazione con un LLM alla Yale Law School e il dottorato alla Sant’Anna, avviando poi la carriera accademica alla Central European University tra Budapest e Vienna.

Esperta di diritto comparato della proprietà intellettuale, si è occupata in particolare di diritto d’autore europeo, nuove tecnologie, diritti fondamentali, dati non personali e Scienza Aperta. È presidente della European Policy for Intellectual Property Association (EPIP), membro della European Copyright Society e fellow dell’European Law Institute.