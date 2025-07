Nuovo CdA per la Scuola Sant’Anna

Tensione in Consiglio Comunale a Milano: contestato il sindaco Sala al grido di «Dimissioni»

Rinnovato l’organo di governo della Scuola Superiore Sant’Anna: accanto al Rettore Vitiello entrano Natali, Garofoli, Pasinelli, Rametta e Orlando

PISA — La Scuola Superiore Sant’Anna ha annunciato la nuova composizione del Consiglio di Amministrazione, uno degli organi centrali per il governo dell’ateneo. A guidarlo sarà il Rettore Nicola Vitiello, che assumerà anche il ruolo di Presidente. Il nuovo CdA rimarrà in carica per tre anni e avrà il compito di dirigere le attività di programmazione finanziaria, patrimoniale, economica e di gestione del personale.

Con il Rettore entrano nel Consiglio tre componenti esterni selezionati dal Senato accademico su sua proposta: Roberto Garofoli, Presidente di sezione del Consiglio di Stato; Francesca Pasinelli, Consigliere di Amministrazione della Fondazione Telethon; Paolo Rametta, Dirigente coordinatore del Servizio Affari della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Insieme a loro siederanno anche David Natali, Professore ordinario di Scienza Politica, in rappresentanza del corpo docente, e Giulia Orlando, allieva ordinaria del settore di Scienze Mediche, che entrerà in carica da Marzo 2025.

“Il nuovo Consiglio di Amministrazione unisce competenze professionali di alto livello a una forte sensibilità istituzionale e umana. È un gruppo eterogeneo, qualificato, capace di coniugare visione strategica e senso di responsabilità, elementi fondamentali per affrontare le sfide che ci attendono. Sono certo che queste nomine aiuteranno la Scuola Sant’Anna a stabilire obiettivi, priorità e percorsi da intraprendere nel presente e nell’immediato futuro” ha detto il Rettore Nicola Vitiello.