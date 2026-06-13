Casa della Comunità, apre il presidio delle Colline

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A Crespina Lorenzana una nuova struttura sanitaria finanziata dal PNRR al servizio di cittadini e famiglie del territorio

CRESPINA-LORENZANA — La nuova Casa della Comunità di Crespina Lorenzana è pronta ad aprire le porte ai cittadini. L'annuncio è arrivato dal Comune, che nei prossimi giorni comunicherà la data ufficiale dell'inaugurazione della struttura realizzata grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La sede sorge nella zona artigianale della località Laura e rappresenta uno degli investimenti più rilevanti degli ultimi anni sul fronte della sanità territoriale nelle Colline Pisane. Il nuovo presidio servirà infatti non soltanto il territorio comunale di Crespina Lorenzana, ma sarà un punto di riferimento anche per i cittadini di Fauglia, Orciano Pisano e Santa Luce.

La struttura concentrerà in un unico luogo una serie di servizi sanitari, sociosanitari e sociali pensati per avvicinare l'assistenza ai cittadini. Saranno presenti il Punto Unico di Accesso per l'accoglienza e l'orientamento ai servizi, un ambulatorio infermieristico, il punto prelievi, il servizio Cup, attività di assistenza medica territoriale per le urgenze non differibili, servizi sociali integrati, attività specialistiche di cardiologia e servizi di diagnostica di base.

L'obiettivo è quello di rafforzare la rete della sanità di prossimità, offrendo risposte più rapide e accessibili ai bisogni della popolazione, con particolare attenzione alle persone più fragili e alla prevenzione.

Nel comunicato diffuso dall'amministrazione comunale viene sottolineato come la nuova Casa della Comunità rappresenti "un risultato atteso e importante, che consentirà di offrire servizi sanitari, sociosanitari e sociali sempre più vicini alle persone e alle famiglie".

La struttura sarà inoltre aperta alla collaborazione con associazioni e realtà del territorio, con spazi dedicati ad attività condivise tra servizi sanitari, servizi sociali e volontariato. Un modello che punta a trasformare il nuovo presidio non soltanto in un luogo di cura, ma anche in un punto di riferimento per la comunità locale.

L'amministrazione evidenzia inoltre che l'opera rappresenta "un importante risultato istituzionale e politico, frutto di anni di lavoro, programmazione e collaborazione tra Regione Toscana, Azienda USL Toscana Nord Ovest e amministrazioni locali". Un percorso che ha portato alla realizzazione di una struttura destinata a rafforzare il ruolo strategico dell'area delle Colline Pisane all'interno del sistema sanitario territoriale.

Per conoscere la data dell'inaugurazione e il programma della giornata sarà necessario attendere ancora pochi giorni. Intanto il territorio si prepara ad accogliere un nuovo presidio destinato a diventare un punto di riferimento per migliaia di cittadini.