Due incidenti, 9 feriti e lunghe code in Fipili

EMPOLI — E' di 9 persone ferite, non in modo grave, il bilancio di due incidenti avvenuti nel pomeriggio di oggi in FiPiLi, nel tratto tra Empoli e San Miniato, in entrambe le corsie di marcia.

Nei due sinistri sono state coinvolte 4 auto e un mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e le forze dell'ordine. Tra i 9 feriti ci sarebbe anche una bambina.

Il tratto della FiPiLi è attualmente completamente bloccato in entrambi i sensi di marcia.

Muoversi in Toscana ha segnalato 9 chilometri di coda tra Montelupo Fiorentino e San Miniato in direzione mare e 4 chilometri di coda tra San Miniato ed Empoli ovest in direzione Firenze.