Sbragia, "Fi-Pi-Li, pedaggio uguale difficoltà"

Il futuro della viabilità passa dalle elezioni del 12 e 13 Ottobre per il comprensorio del Cuoio: "Conseguenze dannose per i cittadini e le imprese"

SANTA CROCE SULL'ARNO — Roberto Sbragia, consigliere provinciale Forza Italia Pisa e candidato consigliere Regione Toscana e Annalisa Buti, consigliere comunale e segretaria Forza Italia Santa Croce sull’Arno hanno parlato del futuro del comune che si affaccia sull'Arno, tra crisi del distretto industriale, scelte e infrastrutture chiave per tutto il territorio.

"Per chi conosce Santa Croce e il suo sviluppo economico e infrastrutturale ricorda che negli anni ottanta il traffico che percorreva le strade regionali e provinciali era insostenibile e pericoloso - hanno dichiarato Sbragia e Buti - ricorda altrettanto bene la stazione del treno di San Romano e questa non è un’azione di nostalgia territoriale ma solo la foto di come stanno le cose!".

"L’imminente introduzione del pedaggio a pagamento selettivo sulla Fi-Pi-Li voluto dalla sinistra comporterà enormi difficoltà sotto il profilo della viabilità e dell’impatto ambientale e di tenuta economica per imprese e posti di lavoro già messi in crisi dalla particolare situazione economica generale e della zona del cuoio".

Il candidato ha sottolineato come la Fi-Pi-Li sia un'infrastruttura di vitale importanza per tutto il territorio comunale, nella quale, un possibile pedaggio, porterebbe ingenti disagi a tutti i cittadini.

"Santa Croce è collegata alla superstrada da un accesso che nasce nel Comune di San Miniato, ma che da sempre è base di sviluppo economico e lavorativo di concerie e attività connesse e le uniche alternative alla Fi-Pi-Li sono e saranno solamente la strada Tosco-Romagnola e poche strade secondarie provinciali - continuano - Anche le istituzioni locali ed il Sindaco di Santa Croce Sull’Arno Roberto Giannoni si sono più volte dichiarati fortemente preoccupati da ciò che potrebbe accadere in termini di economia, posti di lavoro, tenuta sociale e pericolosità delle scelte proposte per tutte le famiglie e le attività santacrocesi".

"Le parole e le promesse che si sono rincorse in questi anni sono vuote e spesso sentiamo la politica dell’ultimo momento parlare della problematica della Fi-Pi-Li e delle possibili soluzioni proposte, di bancomat a cui attingere ed in cui spesso viene ripreso quasi integralmente il nostro impegno per la risoluzione del problema portato avanti ormai da anni - continuano - Ci siamo dichiarati pubblicamente contrari al pedaggio, anche per le conseguenze che provocherebbe e abbiamo organizzato incontri aperti ai cittadini anche a Santa Croce come nelle altre città attraversate dalla superstrada".

"Tra meno di un mese tutti noi avremo il futuro delle scelte politiche nelle nostre mani in merito alla Fi-Pi-Li potendo decidere se lasciare la Superstrada gratuita sostenendo Forza Italia e il candidato Presidente Alessandro Tomasi oppure farla diventare a pagamento sostenendo il Presidente uscente Eugenio Giani e i partiti della sinistra, dell’estrema sinistra e del Movimento 5 Stelle che lo sostengono".

Appuntamento con la comunità santacrocese con il candidato alle regionali di Forza Italia Alessandro Tomasi, in via del Trebbio Nord 49 a Santa Croce sull’Arno, alle 11. L'incontro promosso da Assotir, associazione nazionale per le imprese di autotrasporti.