Curva Sud esaurita per Pisa-Udinese

Verso la sfida di domenica: oltre mille biglietti ancora disponibili tra Gradinata e Tribuna. Da Udine in arrivo 1100 tifosi bianconeri.

PISA — Manca sempre meno alla sfida tra Pisa e Udinese e i tifosi nerazzurri stanno rispondendo presente. La Curva Sud, per il settore riservato ai sostenitori pisani, è già andata esaurita. Restano però ancora più di 1000 posti disponibili negli altri settori dello stadio. In Gradinata (nella foto di copertina di Gabriele Masotti) sono 668 i biglietti non ancora venduti, mentre in Tribuna Inferiore ne mancano 161. In Superiore sono attualmente disponibili 320 tagliandi, anche grazie allo sblocco di altri 200 posti nelle ultime ore.

All’Arena sono attesi anche 1100 tifosi provenienti da Udine, che andranno a riempire il settore ospiti per sostenere la squadra bianconera.

Nel frattempo è già partita anche la prevendita per il match di Coppa Italia Frecciarossa Torino-Pisa, in programma il 25 Settembre alle ore 21. I tifosi nerazzurri potranno acquistare un biglietto al prezzo di 15 euro, esclusivamente con fidelity card.

Infine, a partire dalle 10, scatterà la vendita dei biglietti per il match di campionato Bologna-Pisa, in programma al Dall’Ara domenica 5 Ottobre alle 15. Come comunicato dalla società rossoblù, fino alla riunione dell’Osservatorio, i residenti in Toscana potranno acquistare i biglietti solo se in possesso della fidelity card del Pisa