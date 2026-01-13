Cus Pisa Hockey, finali A1 femminili e convocazioni in nazionale

​Oggi il raduno della nazionale sui campi del CUS Pisa. Piccinocchi convocata per gli EuroHockey Indoor

PISA — Due notizie di grande rilievo per il CUS Pisa Hockey femminile: la squadra ha conquistato l’accesso alle Finali Nazionali di A1 Indoor e la centrocampista Matilde Piccinocchi è stata nuovamente convocata in Nazionale per gli EuroHockey Indoor Championship II. Insieme a lei vestirà l’azzurro anche Sara Puglisi, tesserata CUS Pisa e attualmente impegnata all’estero. La storica portiera gialloblù Martina Chirico è invece stata chiamata a far parte dello staff tecnico della Nazionale femminile.

Per la stagione 2025/26 del Campionato A1 Indoor, il Cus Pisa Hockey femminile ha concentrato tutte le energie sull’obiettivo di qualificarsi alle finali e tornare nella massima categoria, l’Élite. Il primo traguardo è stato raggiunto con autorità grazie alla vittoria a punteggio pieno del girone interregionale Tosco-Ligure. Nell’ultima giornata di classificazione la squadra ha confermato il primo posto e ha chiuso il girone con 31 reti segnate e solo 8 subite. Il gruppo, composto in gran parte da atlete universitarie, presenta un’età media di 23 anni. Le Finali Nazionali di A1, valide per l’accesso alla categoria Élite, si disputeranno a Pisa il 31 gennaio e 1° febbraio. Parteciperanno cinque squadre qualificate dai rispettivi gironi interregionali: Cus Pisa, Moncalvese (Piemonte), Bondeno (Emilia), Butterfly (Lazio) e Valverde (Sicilia). La formula prevede un girone all’italiana.

Prosegue il percorso in azzurro di Matilde Piccinocchi, già protagonista in precedenti esperienze con la maglia della Nazionale. Il CT Massimo Lanzano l’ha nuovamente inserita tra le 12 atlete selezionate per gli EuroHockey Indoor Championship II, in programma a Lousada (Portogallo) dal 16 al 18 gennaio. Il cammino della Nazionale inizierà a Pisa con il raduno previsto domani, martedì 13 gennaio. L’Italia affronterà Croazia, Finlandia, Slovacchia, Svezia, Turchia e le padrone di casa del Portogallo, in una competizione che rappresenta un’ulteriore tappa di crescita e un motivo di grande orgoglio per tutto il Cus Pisa.

"La forza del movimento hockeistico femminile pisane continua, è un orgoglio del CUS Pisa che negli ultimi decenni ha sfornato eccellenti atlete e contribuito a vittorie storiche", dichiara Giulio Messerini, Presidente del Cus Pisa. "Il lavoro della dirigenza e dello staff tecnico viene un’altra volta premiato con la convocazione di Matilde. Stiamo lavorando per tornare nelle massime serie indoor e outdoor e dietro abbiamo un bel vivaio che sta crescendo bene. Siamo molto soddisfatti e orgogliosi di quello che stanno facendo le ragazze gialloblù. Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti dalle nostre atlete e dal nostro staff»"