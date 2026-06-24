Da Emma ai Deep Purple, tutti i nomi del Pisa Summer knights

Artisti italiani e internazionali, musica e comicità per la grande rassegna estiva in piazza dei Cavalieri. Si parte il 26 Giugno con Fulminacci

PISA — Fulminacci, Enrico Brignano, Deep Purple, Emma, Coez, Giorgia, Skunk Anansie. Sono alcuni degli artisti che calcheranno il palco del Pisa Summer Knights 2026, in programma dal 26 Giugno al 26 Luglio in Piazza dei Cavalieri.

Un cartellone di grandi nomi italiani e internazionali per il festiva che dopo le precedenti edizioni che hanno animato il mese di settembre, si sposta infatti tra la fine di giugno e la fine di luglio, inaugurando di fatto la stagione dei grandi eventi estivi della città.

Il festival è promosso dal Comune di Pisa in collaborazione con Pisamo e organizzato da Leg Live Emotion Group.

Ad aprire il festival, il 26 Giugno, sarà Fulminacci, tra i cantautori più apprezzati della nuova

scena italiana. A luglio saliranno sul palco il comico Enrico Brignano (8 luglio) e Mannarino (15 luglio), artista che ha saputo costruire negli anni un linguaggio musicale personale e riconoscibile.

Poi i Deep Purple (16 luglio), icona della storia del rock mondiale, mentre giorno successivo sul palco di piazza dei Cavalieri sono attesi i Teenage Dream. Grande attesa anche per la voce di Emma (18 Luglio), e per i comici Giorgio Panariello (20 Luglio) e Max Angioni (21 Luglio). E poi Coez (22 luglio), protagonista della scena urban e cantautorale contemporanea; Giorgia (23 luglio), voce straordinaria della musica italiana; e Tony Pitony (24 luglio), tra gli artisti più seguiti e apprezzati della nuova generazione. A chiudere la rassegna, il 26 Luglio, saranno gli Skunk Anansie, band simbolo dell’alternative rock internazionale.

"Con il Pisa Summer Knights - dichiara il Sindaco di Pisa Michele Conti - Pisa conferma la

propria capacità di ospitare eventi di livello nazionale e internazionale in una delle piazze più

belle e prestigiose d'Italia. Abbiamo scelto di anticipare il festival nel cuore dell'estate, tra la

fine di giugno e la fine di luglio, perché crediamo che una città sempre più attrattiva dal punto

di vista culturale e turistico debba essere in grado di programmare con anticipo e offrire un

calendario di iniziative di qualità. La scelta di presentare il cartellone con largo anticipo

risponde proprio a questa visione: consentire alle attività commerciali, alle strutture ricettive

e ai visitatori di organizzarsi per tempo e valorizzare al meglio le opportunità che eventi di

questo livello generano per l'intero territorio. L'affidamento dell'organizzazione degli eventi a

Pisamo, con il partner LEG, va nella stessa direzione. Abbiamo voluto introdurre un modello

più dinamico ed efficiente, capace di programmare con tempi adeguati alle esigenze del

settore e di costruire un'offerta sempre più competitiva. I risultati di questo lavoro sono già

evidenti: il Pisa Summer Knights cresce, anticipa la propria programmazione, porta a Pisa

artisti italiani e internazionali di primo piano e registra una risposta importante da parte del

pubblico. La direzione che abbiamo scelto è chiara: investire nella cultura, nello spettacolo e

nei grandi eventi come strumenti di promozione della città, di sostegno all'economia locale e

di valorizzazione del nostro patrimonio. Vogliamo offrire una programmazione ampia e di

qualità, capace di parlare a pubblici diversi e di coinvolgere tutte le generazioni, rafforzando

sempre di più il ruolo di Pisa come città d'arte, di cultura e di intrattenimento. Il Pisa Summer

Knights rappresenta uno dei momenti più significativi di questa strategia, che si affianca al

programma di eventi diffusi sul territorio e che vedrà, anche quest'anno, la conferma di

Marenia sul litorale, con concerti gratuiti e iniziative rivolte a cittadini e visitatori per tutta la

stagione estiva".

“Un’importante novità, rispetto agli anni passati - sottolinea il presidente di Pisamo Alberto Giovannelli - è la scelta del mese di luglio per questa rassegna, collocata nel cuore della città, nella sua storica ed emozionante Piazza dei Cavalieri. Una scelta condivisa con l’Amministrazione Comunale e con i partner Leg Live Emotion Group per dare ancora più rilevanza a questa manifestazione la cui organizzazione è stata demandata dal Comune a Pisamo dall'anno 2025. Un ulteriore passo in avanti, e un ulteriore momento di crescita per la città, come può darne dimostrazione il ricco cartellone nel quale si succederanno artisti italiani e stranieri di fama internazionale, collocandosi a pieno titolo tra gli appuntamenti musicali e artistici più importanti dell'intero panorama nazionale. Un grazie pertanto al Comune di Pisa per la fiducia accordata a Pisamo per l'organizzazione della manifestazione e un grazie a Leg che ha saputo brillantemente realizzarla”.