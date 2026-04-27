Due prof pisani premiati dalla Asme

La American Society of Mechanical Engineers ha consegnato ai professori Guiggiani e Ciulli un riconoscimento per il loro contributo scientifico

PISA — Un premio inedito per il nostro Paese consegnato, per la prima volta nella storia, a due docenti dell'Università di Pisa. Si tratta di Massimo Guiggiani ed Enrico Ciulli, entrambi professori ordinari di Meccanica applicata alle macchine nel Dipartimento di Ingegneria civile e industriale dell'Ateneo Pisano.

I due, infatti, hanno ricevuto due tra i più prestigiosi premi conferiti dalla American Society of Mechanical Engineers, ovvero la principale società scientifica mondiale nel campo dell'ingegneria meccanica. Entrambi i premi non erano mai stati assegnati in precedenza a studiosi italiani.

Nello specifico, il professor Guiggiani ha ricevuto l’Asme Soichiro Honda Medal 2026, riconoscimento istituito nel 1983 per premiare contributi eccezionali nel campo dei trasporti e della dinamica dei veicoli. La motivazione sottolinea il suo ruolo nell’introduzione di un approccio metodologico innovativo allo studio della dinamica del veicolo, capace di chiarire aspetti teorici fondamentali e trasformare la disciplina in una scienza ingegneristica rigorosa e predittiva, con un impatto significativo anche sulle pratiche industriali.

Per quanto riguarda il professor Ciulli, invece, si tratta dell'Asme Mayo D. Hersey Award 2026, istituito nel 1965 e assegnato per contributi distinti e continuativi nel campo della lubrificazione e dell’ingegneria dei sistemi tribologici. Il premio riconosce la sua attività scientifica di eccellenza, che ha saputo coniugare ricerca teorica, sviluppo sperimentale e applicazioni industriali nel settore della lubrificazione dei componenti meccanici.