Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 13:15 METEO:PISA11°22°  QuiNews.net
Qui News pisa, Cronaca, Sport, Notizie Locali pisa
Lunedì 27 Aprile 2026
Tutti i titoli:
Due prof pisani premiati dalla Asme Torna il Premio Toscana per la musica Le carte geografiche dell'Unipi esposte al pubblico Uno scafandro per tamponare un guasto sulle tubature
corriere tv
Trump sbotta con la giornalista della Cbs durante l'intervista: «Siete delle persone orribili»
Trump sbotta con la giornalista della Cbs durante l'intervista: «Siete delle persone orribili»

Attualità Lunedì 27 Aprile 2026 ore 13:15

Due prof pisani premiati dalla Asme

Condividi
I professori Ciulli (a sinistra) e Guiggiani

La American Society of Mechanical Engineers ha consegnato ai professori Guiggiani e Ciulli un riconoscimento per il loro contributo scientifico



PISA — Un premio inedito per il nostro Paese consegnato, per la prima volta nella storia, a due docenti dell'Università di Pisa. Si tratta di Massimo Guiggiani ed Enrico Ciulli, entrambi professori ordinari di Meccanica applicata alle macchine nel Dipartimento di Ingegneria civile e industriale dell'Ateneo Pisano.

I due, infatti, hanno ricevuto due tra i più prestigiosi premi conferiti dalla American Society of Mechanical Engineers, ovvero la principale società scientifica mondiale nel campo dell'ingegneria meccanica. Entrambi i premi non erano mai stati assegnati in precedenza a studiosi italiani.

Nello specifico, il professor Guiggiani ha ricevuto l’Asme Soichiro Honda Medal 2026, riconoscimento istituito nel 1983 per premiare contributi eccezionali nel campo dei trasporti e della dinamica dei veicoli. La motivazione sottolinea il suo ruolo nell’introduzione di un approccio metodologico innovativo allo studio della dinamica del veicolo, capace di chiarire aspetti teorici fondamentali e trasformare la disciplina in una scienza ingegneristica rigorosa e predittiva, con un impatto significativo anche sulle pratiche industriali.

Per quanto riguarda il professor Ciulli, invece, si tratta dell'Asme Mayo D. Hersey Award 2026, istituito nel 1965 e assegnato per contributi distinti e continuativi nel campo della lubrificazione e dell’ingegneria dei sistemi tribologici. Il premio riconosce la sua attività scientifica di eccellenza, che ha saputo coniugare ricerca teorica, sviluppo sperimentale e applicazioni industriali nel settore della lubrificazione dei componenti meccanici.

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
Il Pisa costruisce, sfiora il vantaggio con più uomini ma non segna. Nel finale arriva il gol del Parma che punisce l’ennesima occasione persa
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Marco Celati

new
Franco Cambi

RACCOLTE & PAESAGGI

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Attualità

Due prof pisani premiati dalla Asme

Attualità

Torna il Premio Toscana per la musica

Attualità

Le carte geografiche dell'Unipi esposte al pubblico

Attualità

Uno scafandro per tamponare un guasto sulle tubature