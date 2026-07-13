Fabio Mini guida FdI Pisa dopo il voto provinciale

Il sindaco di Castelfranco di Sotto eletto coordinatore provinciale con il 61% dei voti. Petrucci il più votato nel direttivo pisano con 405 consensi.

PISA — Fabio Mini è il nuovo coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia. Il sindaco di Castelfranco di Sotto ha vinto il congresso pisano ottenendo il 61% delle preferenze complessive, con un risultato superiore al 65% nella città di Pisa e all’80% nel Comprensorio del Cuoio.

La consultazione interna, conclusa nel fine settimana, ha chiamato gli iscritti a scegliere la nuova guida provinciale e i componenti del direttivo. Fratelli d’Italia ha sottolineato l’alta partecipazione registrata nei diversi territori della provincia.

"È stato un momento straordinario di democrazia interna e partecipazione", ha detto il neopresidente Fabio Mini. "Sono profondamente onorato dell’incredibile fiducia che la base mi ha accordato. Non avrei mai immaginato un consenso in questi termini, così netto e travolgente. Oggi si apre una nuova e cruciale fase per il partito di Pisa. Ci attendono sfide importantissime: prima le elezioni politiche e, subito dopo, le amministrative. La mia intenzione è chiarissima: continueremo a lavorare nell'esclusivo interesse della collettività, portando avanti proposte concrete per lo sviluppo del nostro territorio. La nostra provincia è grande e variegata, sarà nostro compito ascoltare e comprendere le esigenze di ogni zona. Questo risultato non è il successo di un singolo, ma premia un’intera squadra che ha fatto della militanza e della dedizione a un progetto comune una vera e propria scelta di vita. Un successo che porta con sé anche la grande responsabilità di coinvolgere costantemente la base del partito: un popolo che c’è e che ha una grandissima voglia di partecipare e di essere protagonista del cambiamento".

Nel nuovo direttivo il candidato più votato è stato Diego Petrucci, consigliere regionale e vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, che ha raccolto 405 preferenze.

"Il popolo di Fratelli d'Italia si è espresso in modo inequivocabile", ha detto Petrucci, "premiando coloro che hanno saputo portare avanti tematiche reali, cercando sempre di risolvere concretamente i problemi quotidiani della gente. La nostra forza è il gruppo (o la compagnia) e la militanza che superano gli interessi personali. Sapevo fin dall'inizio che Fabio fosse la persona giusta per guidarci. Non è un caso che il Comune da lui amministrato sia stato uno dei pochissimi in tutta la Toscana in cui, in occasione del referendum sulla giustizia dello scorso 22 e 23 Marzo, ha prevalso il 'Sì' e dove si registra una delle percentuali più alte del partito in Toscana (il 35% alle regionali 2025) infatti qui il nostro candidato governatore Alessandro Tomasi ha preso più voti del Presidente uscente. È la dimostrazione di una capacità amministrativa eccellente e di un legame profondo con l'elettorato. La passione e la coerenza, alla fine, contano sempre e pagano. Sarà nostro obiettivo aprirci sempre di più alla società, facendo entrare forze nuove nel partito, pronte a mettersi in gioco per raggiungere un grande obiettivo comune; continueremo poi il lavoro di radicamento sul territorio quartiere per quartiere, Comune per Comune affinché Fratelli d’Italia abbia il ruolo che gli spetta e cioè essere il partito trainante della coalizione di centrodestra".