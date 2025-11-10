La provincia di Pisa ha tre assessori regionali

Giani ha sciolto le riserve: in Giunta Nardini, Barontini e il sindaco Lenzi. In Consiglio, invece, Mazzeo e Petrucci vice e Galletti questora

FIRENZE — Le deleghe non sono state ancora comunicate, oggetto di discussione nella prima seduta della nuova Giunta regionale presieduta dal rieletto Eugenio Giani. Quel che è certo è che, della squadra di governo toscana, ci sono anche tre pisani.

Dal Partito Democratico, infatti, è stata nuovamente nominata Alessandra Nardini, originaria di Santo Pietro Belvedere, frazione di Capannoli, e già assessora nella passata legislatura. Con deleghe, tra le più rilevanti, a Istruzione, Lavoro e Pari opportunità.

A lei si aggiungono anche due assessori "esterni", ovvero nominati da Giani ma che non erano direttamente candidati alle scorse regionali. Per il Movimento 5 Stelle è stato scelto David Barontini, consigliere comunale a Cascina; per Alleanza Verdi e Sinistra, invece, è stato nominato il sindaco di Fauglia Alberto Lenzi, in quota Verdi.

Alessandra Nardini

David Barontini

Alberto Lenzi

Ai pisani "di governo" si aggiungono poi Antonio Mazzeo del Pd e Irene Galletti del M5s, che sono stati votati dall'assemblea rispettivamente come vicepresidente del Consiglio regionale e segretaria. Anche Diego Petrucci, di Fratelli d'Italia, è stato nominato vicepresidente dell'assemblea regionale.

Antonio Mazzeo

Irene Galletti

Diego Petrucci

Il resto della Giunta è composto da Mia Diop, vicepresidente anche lei "esterna", consigliera comunale del Pd a Livorno; Cristina Manetti, in quota Casa Riformista e già capo di Gabinetto della presidenza; Filippo Boni (Pd); e i riconfermati Monia Monni e Leonardo Marras, entrambi dem. Infine, nel ruolo di sottosegretario, finora inedito per la Regione Toscana, c'è invece Bernard Dika.