Gioventù Nazionale Pisa, Nannipieri presidente

Concluso il congresso provinciale del movimento giovanile di Fratelli d'Italia. Formazione, territori e giovani al centro del mandato

PISA — È partito dalla provincia di Pisa il percorso congressuale toscano di Gioventù Nazionale. Nel congresso provinciale del movimento giovanile di Fratelli d'Italia è stato eletto presidente Christian Nannipieri, già presidente del circolo Pontedera-Valdera e rappresentante degli studenti all'Università di Pisa.

Per Nannipieri si apre ora una nuova fase politica e organizzativa all'interno del movimento. "Questo incarico rappresenta per me un risultato importante, che arriva dopo anni di impegno costante sul territorio. Ma soprattutto è un grande onore e una grande responsabilità, perché Gioventù Nazionale – movimento giovanile di Fratelli d'Italia – è il più grande e strutturato movimento politico giovanile italiano. Lavorerò ogni giorno con umiltà e determinazione per essere all'altezza di chi mi ha preceduto e per contribuire a lasciare un movimento ancora più solido a chi verrà dopo di noi".

Nel suo intervento il neo presidente provinciale ha indicato le linee guida che accompagneranno il mandato, a partire dalla crescita interna e dalla formazione politica dei giovani aderenti. "Il primo ringraziamento va ai ragazzi e alle ragazze che comporranno il direttivo provinciale. Senza una squadra coesa, senza un gruppo che lavora nella stessa direzione, non si costruisce nulla di duraturo. La priorità sarà estendere a livello provinciale il programma di formazione già avviato a Pontedera. Il nostro obiettivo è formare non solo futuri amministratori pubblici, ma cittadini e professionisti in ogni ambito della società civile, capaci di portare avanti i nostri valori. Perché una società non si cambia solo vincendo le elezioni, ma si cambia, soprattutto, cambiando le persone".

Accanto all'attività formativa, Nannipieri ha posto l'accento sul rafforzamento della presenza del movimento nei territori e nei luoghi di aggregazione giovanile. "Accanto al lavoro sulla formazione, sarà centrale il radicamento nei territori e nei contesti giovanili. Siamo già presenti nelle rappresentanze studentesche e universitarie e intendiamo rafforzare ulteriormente questa presenza. In questo percorso, i nostri ragazzi saranno protagonisti anche nei prossimi appuntamenti elettorali, mettendosi direttamente in gioco e mettendo le proprie energie a disposizione di Fratelli d'Italia e del loro territorio".

Nel passaggio conclusivo del suo intervento il neo presidente provinciale ha rivendicato il ruolo delle nuove generazioni all'interno del panorama politico. "Noi siamo la dimostrazione che i giovani non sono tutti di sinistra e che la politica può ancora appassionare, ma deve saper parlare di valori, programmi e futuro in modo serio. Perché la nostra generazione non chiede scorciatoie, ma serietà, competenza e coerenza. E in Toscana, una terra dalla forte tradizione politica, questa necessità è ancora più marcata. Siamo pronti ad assumerci questa responsabilità con umiltà, impegno e determinazione. Attraverso il lavoro, il sacrificio e la formazione dimostreremo che esiste una destra giovane, organizzata, radicata e credibile, capace di rappresentare un'alternativa concreta al monopolio culturale e politico della sinistra anche nel mondo giovanile, senza complessi e senza rincorrere modelli altrui".