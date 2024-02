Il Parlamento europeo dei giovani sbarca a Pisa

La città della Torre ospiterà una delle 4 sessioni regionali dell'associazione, ramo italiano dell'European Youth Parliament

PISA — 120 studenti provenienti da tutta Italia ed Europa a Pisa per promuovere lo scambio di idee sull'Unione Europea, il dialogo culturale e incentivare la cittadinanza attiva. La città della Torre si prepara ad ospitare una delle quattro sessioni regionali del Parlamento Europeo Giovani, ramo italiano dell’associazione internazionale European Youth Parliament.

La sessione pisana è in programma dal 29 Febbraio al 3 Marzo. I partecipanti saranno divisi in commissioni per discutere problemi attuali e formulare risoluzioni parlamentari in lingua inglese, simulando il processo decisionale del Parlamento Europeo. Tema principale dell'evento saranno le telecomunicazioni.

“Siamo molto orgogliosi di aver portato a Pisa un altro evento nel solco delle politiche pubbliche per i giovani – commenta l’assessore alle politiche giovanili Frida Scarpa - Continuiamo a lavorare per favorire la partecipazione attiva dei nostri giovani nei processi decisionali e per creare, insieme a loro e per loro, nuove opportunità che li vedano protagonisti”.

L’appuntamento, strutturato su quattro attività principali, si svolgerà in due dei luoghi simbolo della città. La Stazione Leopolda che ospiterà la prima giornata, dedicata ai training dello staff europeo, e l’Assemblea Generale che si terrà nel Salone Storico domenica 3 Marzo. Le attività di team building e di lavoro di commissione, in cui i delegati redigeranno la loro risoluzione finale, verranno invece svolte in varie sedi dell’Università di Pisa.

L’evento è patrocinato da Comune di Pisa, Provincia di Pisa, Upi Toscana, Regione Toscana, Università di Pisa e Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, con la collaborazione di Registro.it, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Forma Cultura, il CampanoLab e IN’s.