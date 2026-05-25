In attesa del nuovo ciclo via alla ricostruzione del Pisa

Ultimo allenamento a San Piero per lo svedese, atteso dall'addio nei prossimi giorni. Il futuro del Pisa è iniziato. E in Coppa Italia saranno derby

PISA — Il sipario sul campionato si è chiuso sabato e oggi è il momento di voltare pagina. I grandi cicli nascono spesso dalle ceneri dei fallimenti più dolorosi. Leonardo Gabbanini come nuovo diesse si avvia a una ricostruzione che si preannuncia titanica, tra la scelta del nuovo allenatore, la gestione di ben 40-45 rientri dai prestiti e una sessione estiva stimata tra i 60 e i 70 movimenti di mercato.

In questo contesto di rifondazione totale, l'avventura di Oscar Hiljemark sulla panchina nerazzurra è giunta al definitivo capolinea. Questa mattina, al centro sportivo di San Piero a Grado, il tecnico svedese dirigerà l'ultimo allenamento prima del rompete le righe stagionale. Nonostante le dichiarazioni rilasciate a DAZN e Sky nel post-partita, dove ha provato a farsi scudo del contratto, il casting della dirigenza per la nuova guida tecnica è aperto e operativo da settimane. Nei prossimi giorni avverrà l'esonero ufficiale. E a stretto giro di posta sarà annunciato il prossimo allenatore. Le tempistiche vanno dalla fine di maggio ai primi di giugno, secondo quanto appreso da nostre fonti.

Intanto il tabellone della Coppa Italia 2026/2027 accende i motori regalando un avvio d'estate a dir poco incandescente per il Pisa, chiamato subito a incrociare i guantoni con l'Empoli in un derby secco all'Arena Garibaldi. Il verdetto del primo turno non sarà che l'antipasto di un cammino interamente tinto di toscano: la vincente di questo scontro, infatti, volerà a Firenze per sfidare i viola al Franchi. Una griglia accattivante che mette in palio non solo la qualificazione agli ottavi di finale contro il Napoli, ma una vera e propria egemonia regionale. Per i tifosi nerazzurri si prospetta un inizio di stagione ad altissima tensione sportiva, dove la rivalità territoriale farà subito saltare i banchi del calcio d'agosto.

La stagione di Stefano Moreo merita una menzione d'onore. Con la rete dell'illusorio vantaggio siglata alla Lazio, l'attaccante lombardo ha chiuso il campionato a quota 7 reti, tutte realizzate incredibilmente in trasferta. Un bottino che lo consacra miglior marcatore stagionale del Pisa e lo proietta nella storia dei bomber nerazzurri di sempre in Serie A, subito dietro a colossi come Padovano, Berggreen e Piovanelli.

Altra nota lieta della notte romana è stato il debutto ufficiale in Serie A di Brando Bettazzi. Al minuto 77, sul punteggio di 2-1, Hiljemark ha concesso la passerella più importante della carriera al trequartista mancino classe 2008 della Primavera. Nei suoi scampoli di gara nel 4-2-3-1, il giovane non si è lasciato intimorire dal blasone del palcoscenico, muovendosi con personalità sulla trequarti.