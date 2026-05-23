Lazio-Pisa 2-1, si chiude la stagione nerazzurra

Nona sconfitta consecutiva, è record. Moreo illude, poi Dale-Bashiru e Pedro, al passo d'addio, completano la rimonta dei biancocelesti

PISA — Si chiude allo stadio Olimpico la stagione del Pisa, arrivato a Roma con il peso di nove sconfitte consecutive e con il futuro già tutto da riscrivere. Quella contro la Lazio è stata anche l’ultima panchina di Oscar Hiljemark, destinato a lasciare il club dopo la fine del campionato. Lo svedese ha confermato il solito impianto tattico senza particolari esperimenti, scegliendo Semper in porta, difesa con Calabresi, Canestrelli e Bozhinov, quindi Akinsanmiro, Vural e Aebischer in mezzo al campo, Leris e Angori sugli esterni e coppia offensiva composta da Moreo e Stojilkovic. Una scelta che ha lasciato spazio a qualche perplessità, soprattutto per il mancato utilizzo di diversi giovani e per il rischio corso con Aebischer, atteso dagli impegni internazionali. Nella Lazio, invece, spazio all’omaggio per Pedro, celebrato per le sue presenze in biancoceleste.

Primo tempo. L’avvio di gara sorprende i biancocelesti. Dopo appena trenta secondi il Pisa costruisce subito una buona occasione con Vural, che conclude di destro sfiorando il palo alla destra di Furlanetto. È però soltanto un episodio iniziale, perché la Lazio prende rapidamente il controllo della partita. Al 5’ Belahyane prova dalla distanza senza precisione, mentre due minuti più tardi un grave errore di Bozhinov spalanca la porta a Cancellieri. Determinante il recupero di Canestrelli, bravo a rientrare e salvare in corner. La pressione laziale continua e all’8’ Marusic centra il palo esterno. La squadra di Sarri sfiora ancora il vantaggio all’11’, quando Pedro trova la risposta di Semper con una bella conclusione ravvicinata. Nonostante le difficoltà, il Pisa riesce però a colpire a sorpresa al 23’. Aebischer sfonda sulla fascia e mette subito il pallone in mezzo, dove Moreo anticipa Marusic e di testa firma l’1-0 nerazzurro. Passano pochi minuti e il Pisa sfiora anche il raddoppio: al 27’ Angori calcia forte col mancino trovando però una grande parata di Furlanetto, che devia sopra la traversa. La Lazio reagisce e trova il pari al 33’. Belahyane crea superiorità sulla sinistra, supera Aebischer e serve un pallone arretrato al limite dell’area. Dele-Bashiru controlla, si libera di Vural con una rapida rotazione e batte Semper con un destro preciso all’angolo. I biancocelesti completano il sorpasso appena due minuti dopo. Noslin serve Pedro, lo spagnolo controlla con qualità e conclude sul palo lontano senza lasciare possibilità al portiere nerazzurro. Nel finale di tempo Basic prova ancora a rendersi pericoloso, ma Semper risponde presente. Si va così all’intervallo sul 2-1 per la Lazio.

Secondo tempo. Nella ripresa la Lazio riparte con maggiore intensità dopo le mosse dell’intervallo. Nel Pisa Hojholt prende il posto di Akinsanmiro, mentre tra i biancocelesti entra Provstgaard, nome seguito dai nerazzurri nella scorsa stagione di mercato. Al 49’ è Semper a tenere in piedi il Pisa, chiudendo lo specchio a Noslin con un intervento di piede molto rapido. Al 60’ arriva poi il momento di Pedro: lo spagnolo lascia il campo tra gli applausi, sostituito da Dia, dopo aver salutato la Lazio con un gol nella sua ultima gara in biancoceleste. Nel finale Hiljemark cambia qualcosa. Al 69’ Leris deve uscire per un problema alla caviglia e al suo posto entra Cuadrado. Poco dopo arriva anche l’esordio in Serie A del giovane Bettazzi, inserito al posto di Calabresi, con il Pisa ridisegnato sul 4-2-3-1. L’occasione migliore arriva all’80’, quando Cuadrado serve in area Bozhinov, ma il difensore di testa manda fuori. Da lì in poi la partita perde ritmo e scivola senza altri veri sussulti fino al fischio finale. Si chiude così il campionato del Pisa.