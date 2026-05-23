Sciopero di 24 ore, si fermano anche i bus

Autolinee annuncia possibili ritardi o cancellazioni sia per il servizio urbano che extraurbano della Toscana. Due fasce di garanzia

TOSCANA — Per venerdì 29 Maggio è stato indetto uno sciopero nazionale di 24 ore di tutte le categorie pubbliche e private, che coinvolgerà anche il trasporto pubblico locale con l'adesione di Cub Trasporti.

Autolinee toscane annuncia possibili ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano di tutta la toscana ma informa che il servizio sarà comunque garantito in due fasce orarie, tra le 4,15 e le 8,14 e tra le 12,30 e le 14,29.

Lo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai ed impiegati lo sciopero è previsto per l’intero turno di lavoro.

La regolarità del servizio dei bus fuori dalle fasce di garanzia, nonché la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo sciopero. La percentuale di adesione all’ultimo sciopero di 24 ore del 28 novembre 2025, al quale aderì Cub Trasporti congiuntamente a USB e Cobas Lavoro Privato, fu del 21,74%.

Lo sciopero è stato proclamato da Confederazione Unitaria di Base (Cub), Associazione Difesa Lavoratrici e Lavoratori Varese (Adl Varese), Sindacato Generale di Base (Sgb), Sindacato Intercategoriale Cobas (SI Cobas), Unione Sindacale Italiana - Confederación Internacional de los Trabajadores (Usi– Cit), Unione Sindacale Italiana (Usi 1912).