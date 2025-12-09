Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 10:30 METEO:PISA14°  QuiNews.net
Qui News pisa, Cronaca, Sport, Notizie Locali pisa
martedì 09 dicembre 2025
Tutti i titoli:
Loconsole, da Cascina alla Regione Ricerca, 26 milioni per Pisa e le scuole Squadra Corse Città di Pisa volano la Fettunta Le pagelle di Pisa-Parma
corriere tv
Raro incontro negli abissi: ripreso in video il "Polpo Blob" a sette braccia
Raro incontro negli abissi: ripreso in video il

Politica martedì 09 dicembre 2025 ore 10:30

Loconsole, da Cascina alla Regione

Condividi

Loconsole lascia l'assessorato all’Istruzione del Comune per diventare responsabile della segreteria dell’assessorato regionale all’Ambiente



CASCINA — Dal 10 Dicembre Loconsole non farà più parte della giunta Betti. Per lui si apre una nuova fase in Regione Toscana, dove affiancherà l’assessore all’Ambiente su temi come economia circolare, parchi, bonifiche, contrasto ai cambiamenti climatici, efficienza energetica e comunità energetiche. Un passaggio che arriva al termine di un percorso iniziato nel 2016, quando fu candidato sindaco ed eletto consigliere comunale, e proseguito nel 2020 con l’ingresso in giunta in quota Movimento 5 Stelle, pur senza candidatura alle amministrative.

Nel ruolo di assessore, Loconsole ha seguito non solo Cascina ma anche l’area pisana, come presidente della Conferenza zonale dell’Istruzione e dell’Educazione e membro del Comitato di Coordinamento Istituzionale della Regione Toscana. In questi anni ha lavorato su scuola, innovazione e digitalizzazione, con interventi che dall’ente rivendicano come strutturali. Tra questi, i finanziamenti per un nuovo asilo nido e per due refettori scolastici, il consolidamento dei contributi alle scuole per i progetti extrascolastici, gli aiuti per ridurre le rette di doposcuola, pre e post-scuola e la firma di protocolli con la Scuola Superiore Sant’Anna e con l’Università di Pisa.

Sul fronte innovazione, l’assessorato ha seguito il completo rinnovo del sistema di videosorveglianza comunale, l’attivazione dell’Ufficio EIR dedicato alla partecipazione ai bandi europei, nazionali e regionali e l’introduzione del bilancio civico, pensato per rendere più leggibili i conti pubblici e favorire la partecipazione dei cittadini. Un altro capitolo importante riguarda la digitalizzazione: dall’avvio della scansione dell’intero archivio edilizio ai fondi ottenuti per il potenziamento di SPID, App IO, PagoPA e CIE, fino a oltre 500 mila euro del PNRR digitale per il passaggio al cloud e il rafforzamento dei servizi online rivolti a cittadini e imprese.

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
Gilardino recupera pezzi importanti, Cuesta perde difensori ma ritrova certezze: all’Arena due squadre in cerca di punti pesanti
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Dario Dal Canto

new
Franco Cambi

STORIE VISPE MA NON TROPPO DISTRATTE

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Politica

Loconsole, da Cascina alla Regione

Attualità

Ricerca, 26 milioni per Pisa e le scuole

Sport

Squadra Corse Città di Pisa volano la Fettunta

Pisa Sporting Club

Le pagelle di Pisa-Parma