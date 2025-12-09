Loconsole, da Cascina alla Regione

Loconsole lascia l'assessorato all’Istruzione del Comune per diventare responsabile della segreteria dell’assessorato regionale all’Ambiente

CASCINA — Dal 10 Dicembre Loconsole non farà più parte della giunta Betti. Per lui si apre una nuova fase in Regione Toscana, dove affiancherà l’assessore all’Ambiente su temi come economia circolare, parchi, bonifiche, contrasto ai cambiamenti climatici, efficienza energetica e comunità energetiche. Un passaggio che arriva al termine di un percorso iniziato nel 2016, quando fu candidato sindaco ed eletto consigliere comunale, e proseguito nel 2020 con l’ingresso in giunta in quota Movimento 5 Stelle, pur senza candidatura alle amministrative.

Nel ruolo di assessore, Loconsole ha seguito non solo Cascina ma anche l’area pisana, come presidente della Conferenza zonale dell’Istruzione e dell’Educazione e membro del Comitato di Coordinamento Istituzionale della Regione Toscana. In questi anni ha lavorato su scuola, innovazione e digitalizzazione, con interventi che dall’ente rivendicano come strutturali. Tra questi, i finanziamenti per un nuovo asilo nido e per due refettori scolastici, il consolidamento dei contributi alle scuole per i progetti extrascolastici, gli aiuti per ridurre le rette di doposcuola, pre e post-scuola e la firma di protocolli con la Scuola Superiore Sant’Anna e con l’Università di Pisa.

Sul fronte innovazione, l’assessorato ha seguito il completo rinnovo del sistema di videosorveglianza comunale, l’attivazione dell’Ufficio EIR dedicato alla partecipazione ai bandi europei, nazionali e regionali e l’introduzione del bilancio civico, pensato per rendere più leggibili i conti pubblici e favorire la partecipazione dei cittadini. Un altro capitolo importante riguarda la digitalizzazione: dall’avvio della scansione dell’intero archivio edilizio ai fondi ottenuti per il potenziamento di SPID, App IO, PagoPA e CIE, fino a oltre 500 mila euro del PNRR digitale per il passaggio al cloud e il rafforzamento dei servizi online rivolti a cittadini e imprese.