Mazzeo, "Il welfare pisano è stato indebolito"

Il vicepresidente del Consiglio regionale commenta il rapporto Caritas, "Smantellata la Società della Salute senza alternative"

PISA — Il Rapporto 2026 sulle povertà della Caritas diocesana di Pisa continua ad alimentare il confronto politico. A intervenire è il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, che legge i dati diffusi dall'Osservatorio come la conferma di un progressivo indebolimento del sistema di welfare sul territorio pisano.

"Il nuovo Rapporto della Caritas racconta una verità che la destra pisana non può più nascondere: a Pisa la povertà cresce mentre il welfare viene indebolito", ha detto Mazzeo.

Il vicepresidente regionale richiama i numeri contenuti nel documento, evidenziando l'incremento delle persone che si sono rivolte ai servizi della Caritas nel corso del 2025. "Nel 2025 la Caritas ha incontrato 2.199 persone, il 20% in più rispetto all'anno precedente. Considerando anche figli e familiari conviventi, le persone sostenute salgono a 4.591. Sono numeri record. E aumentano la precarietà abitativa, i lavoratori poveri e le famiglie che non riescono più a sostenere neppure le spese essenziali", ha aggiunto.

Secondo Mazzeo, uno dei passaggi più significativi del rapporto riguarda il riferimento al sistema dei servizi sociali e sociosanitari della Zona Pisana. "Ma il passaggio politicamente più grave è scritto nero su bianco nel Rapporto: tra le cause di questo aumento viene indicata 'l'implosione del sistema dei servizi sociali e sociosanitari della Zona Pisana', dopo la chiusura della Società della Salute. Non è una polemica dell'opposizione, ma la denuncia di chi ogni giorno incontra, ascolta e sostiene le persone in difficoltà", ha detto.

Il vicepresidente del Consiglio regionale torna quindi a criticare la scelta di superare la Società della Salute, sostenendo che non sia stata accompagnata da un nuovo modello organizzativo. "La Società della Salute non era un modello perfetto e poteva certamente essere migliorata. La destra che governa Pisa, però, ha scelto di smantellarla senza costruire prima un'alternativa. A quasi un anno dalla liquidazione non è ancora chiaro quale modello debba garantire l'integrazione tra sociale e sanità. Ma soprattutto, troppe cittadine e troppi cittadini sono rimasti senza risposte adeguate e pagano quella scelta errata", ha aggiunto.

Mazzeo richiama inoltre altri elementi contenuti nel rapporto, come l'aumento del turnover degli assistenti sociali, l'indebolimento del rapporto con gli utenti e il crescente numero di persone già seguite dai servizi pubblici che continuano a rivolgersi alla Caritas.

Infine, il vicepresidente rivolge un ringraziamento agli operatori e rilancia la necessità di rafforzare il sistema pubblico di assistenza. "Alla Caritas, ai volontari, agli operatori e agli assistenti sociali va il nostro ringraziamento. Serve ricostruire subito una rete pubblica forte, integrata e presente, capace di intervenire prima che una fragilità diventi un'emergenza", ha detto.

"La casa, la cura, l'assistenza e la dignità non sono carità. Sono diritti", ha concluso Mazzeo.