Nel Pisano più di 180 nuove positività Covid

Nel bollettino di oggi, sabato 24 Dicembre, sono stati eseguiti oltre 5mila tamponi molecolari o rapidi. In Toscana riportati altri 6 decessi

PISA — Nelle ultime 24 ore, in Provincia di Pisa, sono stati registrati 182 nuovi casi Covid, che portano 182.337 i casi positivi segnalati dall'inizio dell'emergenza.

In Toscana, complessivamente, sono 1.184 i nuovi casi di Covid registrati tra ieri e oggi, dei quali 222 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 962 con test rapido.

Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 615 tamponi molecolari e 5.262 tamponi antigenici rapidi: di questi il 20,1% è risultato positivo. Sono invece 1.255 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: il 94,3% di questi è risultato positivo.

In totale, i ricoverati per Covid sono 487 (19 in meno rispetto a ieri), dei quali 16 (8 in meno) si trovano in terapia intensiva.

Infine, sono stati riportati 6 nuovi decessi, nessuno dei quali però riferibile ai Comuni della Provincia di Pisa.

Per il bollettino regionale completo, clicca qui.