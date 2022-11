Nel Pisano più di 270 nuovi casi e 5 decessi

Nel bollettino di oggi, sabato 19 Novembre, sono stati rilevati 20 casi Covid in meno rispetto alla giornata di ieri. In Provincia altri 5 decessi

PISA — Nelle ultime 24 ore, in Provincia di Pisa, sono state rilevate 277 nuove positività al Coronavirus, 20 in meno rispetto al bollettino della giornata di ieri. Per questo, il tasso di incidenza giornaliero è sceso a 66,52 casi per 100mila abitanti, superiore comunque al dato regionale (60,60).

In Toscana sono stati effettuati 9.430 test, dei quali 977 tamponi molecolari e 8.453 test rapidi.

Questa è la ripartizione dei nuovi contagiati per ambito territoriale e in ordine decrescente di tasso di incidenza:

Area pisana, 151 casi: Calci 8, Santa Luce 2, Crespina Lorenzana 6, Pisa 71, Cascina 32, San Giuliano Terme 21, Fauglia 2, Vicopisano 4, Vecchiano 5.

Valdera, 69 casi: Chianni 2, Santa Maria a Monte 11, Lajatico 1, Bientina 6, Calcinaia 8, Pontedera 18, Casciana Terme Lari 7, Buti 3, Ponsacco 8, Capannoli 2, Terricciola 1, Palaia 1, Peccioli 1.

Alta Valdicecina, 13 casi: Monteverdi Marittimo 1, Pomarance 4, Volterra 6, Montecatini Val di Cecina 1, Castelnuovo di Val di Cecina 1.

Comprensorio del cuoio, 44 casi: Montopoli in Val d'Arno 9, San Miniato 21, Castelfranco di Sotto 7, Santa Croce sull'Arno 7.

Complessivamente, i ricoverati per Covid in Toscana sono 424 (24 in meno rispetto a ieri), dei quali 15 (2 in meno) si trovano in terapia intensiva.

Infine, sono stati registrati altri 10 decessi, dei quali 5 relativi a persone residenti in Provincia di Pisa.

Per il bollettino regionale completo, clicca qui.