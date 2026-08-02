Oggi giorno di riposo per il Pisa

Da domani riprende l'attività a San Piero a Grado. Nel mirino la sfida amichevole di prestigio col Bologna. Il mercato continua

PISA — Ventiquattro ore di stop per rifiatare e smaltire i pesanti carichi di lavoro atletico accumulati nelle ultime sedute. Lo staff tecnico nerazzurro ha concesso oggi un giorno di riposo al Pisa Sporting Club, offrendo al gruppo la possibilità di ricaricare le batterie prima di tuffarsi nella fase più calda della pre-season.

La parentesi di riposo sarà però brevissima. Già da domani mattina i calciatori torneranno a varcare i cancelli del centro sportivo di San Piero a Grado per riprendere il rullino di marcia degli allenamenti. L'obiettivo primario della settimana è mettere a punto la condizione fisica e oliare i meccanismi tattici in vista del prossimo test amichevole contro il Bologna, vero e proprio esame probante per valutare la tenuta della squadra a questo punto della preparazione.

Si tratterà di uno snodo fondamentale per mister Paolo Bianco, che punta a farsi trovare pronto per il primo appuntamento ufficiale della stagione: il derby di Coppa Italia Frecciarossa contro l'Empoli, in programma lunedì 17 agosto alle 18:00 alla Cetilar Arena. Sul fronte dell'infermeria arrivano notizie confortanti per il tecnico: la rosa va verso il pieno recupero di tutti gli effettivi.

Il mercato. l Pisa continua a muoversi su più tavoli in una fase decisiva del calciomercato. L'arrivo di Ichem Ferrah è ormai definito: sono già stati firmati tutti i documenti con il Lille e si attende soltanto il Transfer Matching System dalla Francia per l'ufficialità. In attacco resta aperta la pista Gabriele Artistico, legata alle mosse della Lazio, mentre proseguono i contatti con la Carrarese per Fabio Abiuso. Più complessa l'operazione Andrea Adorante, fermo fino a ottobre per infortunio: il Pisa è disposto ad aspettarlo, ma prima dovrà acquistare un attaccante pronto. A centrocampo il primo obiettivo è Omar Correia, ma tutto dipende dalla cessione di Michel Aebischer, rientrato oggi dalle ferie e sempre più vicino all'addio. Sul fronte uscite prosegue il dialogo con il Palermo per Moreo, mentre sono sul mercato anche Touré, Scuffet, Bonfanti, Hojholt, Meister e Stojilkovic. Oggi ufficiale, infine, il trasferimento di Durmush allo Spezia.