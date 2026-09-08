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Attualità Martedì 08 Settembre 2026 ore 15:20

A Cascina e Volterra un teatro per la comunità

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Presentati a palazzo del Pegaso i cartelloni de La Città del Teatro di Cascina e del Teatro Persio Flacco di Volterra. L'offerta teatrale



CASCINA/VOLTERRA — Full immersion in una offerta teatrale che guarda alla comunità ed a tanti diversi pubblici. Questa la forza dei cartelloni de La Città del Teatro di Cascina e del Teatro Persio Flacco di Volterra, presentati in conferenza stampa a palazzo del Pegaso.

“La cultura è una delle infrastrutture fondamentali di una comunità: crea relazioni, apre possibilità, rende un territorio più vivo e più capace di guardare al futuro. Cascina e Volterra dimostrano che si può costruire qualità culturale anche fuori dai grandi centri, facendo dei nostri territori luoghi di produzione, formazione, sperimentazione e incontro. È questa la Toscana che vogliamo: policentrica, capace di valorizzare le proprie comunità e di trasformare la cultura in un motore di crescita civile e sociale”. Così ha esordito il vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo.

Sulla stessa lunghezza d’onda, il presidente della Fondazione Sipario Toscana, Pier Paolo Tognocchi: “Per la Fondazione Sipario Toscana mantenere un dialogo aperto con il territorio è una priorità che rinnoviamo stagione dopo stagione; Volterra ha un teatro che merita di essere valorizzato, e il nostro impegno va proprio in questa direzione: garantire alla città un teatro attivo, vivo e di qualità, perché ogni territorio ha la dignità di vedere preservati i propri servizi culturali”.

Anche Michelangelo Betti, Sindaco di Cascina, non ha dubbi: “la nuova programmazione de La Città del Teatro conferma il valore di presidio culturale fondamentale che questo polo svolge nel nostro territorio. L’offerta di questa stagione spicca per la straordinaria varietà e per un equilibrio tra comicità, prosa d'autore, concerti, grandi musical e proposte per scuole e famiglie. Un cartellone ricco, moderno e inclusivo, capace di parlare a tutte le età”.

Come sottolineato anche da Francesca Mori, assessore alla Cultura del comune di Cascina: “il teatro aiuta l’amministrazione a mantenere viva la comunità, soprattutto in un periodo dove l’individualismo va per la maggiore; grazie a proposte variegate, che guardano alle varie fasce della popolazione, il teatro ci aiuta davvero a far riflettere, divertendo o comunque distraendo le persone”.

Ad entrare nel vivo della stagione il direttore artistico de La Città del Teatro, Francesco Cortoni: “La stagione 2026/27 parla a più pubblici, diversi per età, interessi, abitudini e curiosità. Pubblici che frequentano abitualmente il teatro e altri che possono incontrarlo attraverso la musica, la scuola, uno spettacolo per famiglie, un laboratorio, un artista conosciuto o una proposta ancora da scoprire. Cinque sale tra Cascina e Volterra, 125 eventi e 96 titoli raccontano una programmazione molto ampia”.

“Tenere aperto un Teatro significa liberare energie positive. In teatro non abbiamo niente da vendere. Il Teatro è il luogo dell’incontro e della condivisione; un posto che ha a che fare con la nostra vita, dove c’è verità, senza schermi e algoritmi che provano ad indirizzare i nostri pensieri – ha affermato Nicola Fanucchi, consulente artistico che ha curato il calendario degli eventi programmati”.

Per il Presidente dell'Accademia dei Riuniti di Volterra, Stefano Picciolini: “La presentazione di questa nuova, importante stagione mi dà modo di ribadire la validità della scelta, operata dal nostro Seggio, di intraprendere la ormai consolidata collaborazione con la Fondazione Sipario Toscana; collaborazione che consente di offrire alla cittadinanza di Volterra e all'utenza tutta un cartellone capace di competere con quello dei maggiori teatri”.

Fondazione Sipario Toscana è un Centro di Produzione nell’ambito della sperimentazione e del teatro per l’infanzia e gioventù, finanziato dal MIC, riconosciuto quale Ente di rilevanza dalla Regione Toscana, sostenuto da Comune di Cascina.

La Fondazione gestisce la programmazione teatrale e culturale de La Città del Teatro: un ex complesso industriale di 5.000 mq, utilizzato come spazio dedicato alle arti, caratterizzato da diverse sale e ambienti destinati a funzioni specifiche e complementari.

Dal 2023 in collaborazione con l'Accademia dei Riuniti, cura anche la programmazione de Il Teatro Persio Flacco di Volterra. Il teatro, Intitolato al massimo poeta volterrano Persio Flacco, è stato costruito in uno dei più bei palazzi di Volterra: Palazzo Incontri, edificio di inizio XVII secolo con facciata attribuita ad un disegno di Bartolomeo Ammannati. La struttura è del teatro all’italiana

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