Alice Pazzaglia conquista la Coppa Europa

La sciatrice di San Giuliano Terme vince la Coppa Europa generale e quella di slalom: stagione straordinaria per la 24enne

SAN GIULIANO TERME — Dalla provincia pisana fino al tetto del continente. Alice Pazzaglia firma una stagione da protagonista e conquista la Coppa Europa di sci alpino, chiudendo al primo posto nella classifica generale e aggiungendo anche il successo nella graduatoria di specialità nello slalom.

Il risultato è arrivato nell’ultima tappa della stagione, disputata sulle nevi austriache di Schladming, dove la sciatrice cresciuta tra Pisa e San Giuliano Terme ha completato una rincorsa costruita gara dopo gara. Un percorso che la proietta tra le atlete più interessanti del panorama internazionale.

Nata il 18 Agosto e legata al territorio pisano, Pazzaglia gareggia stabilmente nel circuito continentale dal 2021, mentre nel 2025 ha esordito anche in Coppa del Mondo. Tesserata per il gruppo sportivo dell’Esercito, negli ultimi dodici mesi ha compiuto un salto evidente, passando dal 76° posto della stagione precedente alla vittoria finale.

Un exploit che non è passato inosservato anche a livello istituzionale. Il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo ha detto: "Alice Pazzaglia ha conquistato la Coppa Europa generale di sci alpino, entrando nella storia come quarta italiana di sempre a riuscirci". Mazzeo ha aggiunto: "Un traguardo straordinario, costruito con una stagione di altissimo livello e impreziosito anche dalla conquista della coppa di slalom speciale, grazie a tre vittorie ottenute quest’anno. Alice porta in alto il nome della nostra terra con talento, determinazione e passione. Un risultato che rende orgogliosa tutta Pisa e la Toscana, e che conferma il valore di una giovane atleta già protagonista anche in Coppa del Mondo".

Già nei mesi scorsi la sciatrice aveva ricevuto il riconoscimento delle “Ali del Pegaso” dalla Regione Toscana, dedicato agli under 35 che si distinguono per meriti sportivi. Ora, con la doppietta in Coppa Europa, si apre una nuova fase della carriera, con l’obiettivo di consolidarsi nel massimo circuito internazionale.