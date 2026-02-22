Pazzaglia fa en plein con "Ali di Pegaso"

Oltre al riconoscimento in Comune di Pisa, La giovane sciatrice sangiulianese premiata dal Consiglio regionale su proposta del consigliere Ghimenti

PISA — Le Ali del Pegaso hanno illuminato Firenze e la Toscana: il Consiglio regionale ha premiato Alice Pazzaglia, giovane talento dello sci, classe 2002 e residente a San Giuliano Terme. Il riconoscimento, dedicato alle under 35 che si distinguono per meriti straordinari, è stato assegnato dall’Ufficio di Presidenza su proposta del consigliere regionale Massimiliano Ghimenti.

Una giornata intensa, che ha celebrato una carriera già ricca di risultati. Pazzaglia si è affacciata tra le migliori con il primo podio nel Dicembre 2025, poi ha proseguito una crescita costante con due vittorie in Coppa Europa nel Gennaio 2026 e piazzamenti sempre più solidi anche in Coppa del Mondo. Traguardi che, come ha sottolineato la Regione, testimoniano qualità tecnica, impegno e dedizione.

Ghimenti ha voluto rimarcare il valore umano dell’atleta, "È stato emozionante ascoltare le parole di Alice ed è stato bello vederla nel Palazzo della Regione insieme alla sua famiglia, in una premiazione intensa e carica di significato. Le Ali del Pegaso non sono solo un premio ai risultati, ma un segno di fiducia nel futuro, nei giovani e in chi, come Alice, costruisce il proprio percorso con passione e dedizione".

Il consigliere ha ringraziato anche la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi e i membri dell’Ufficio di Presidenza per aver approvato la proposta all’unanimità, un segnale che conferma la stima istituzionale intorno a questa giovane atleta.

Nel finale Ghimenti ha aggiunto un pensiero che sintetizza il senso dell’iniziativa: "Storie come quella di Alice Pazzaglia raccontano la Toscana migliore: una terra che sa riconoscere il talento, sostenere i giovani e credere nel valore dello sport come strumento di crescita, esempio e comunità".