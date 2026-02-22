Questo sito contribuisce alla audience di 
Domenica 22 Febbraio 2026
Tutti i titoli:
Pazzaglia fa en plein con "Ali di Pegaso"
Pazzaglia fa en plein con "Ali di Pegaso"

Oltre al riconoscimento in Comune di Pisa, La giovane sciatrice sangiulianese premiata dal Consiglio regionale su proposta del consigliere Ghimenti



PISA — Le Ali del Pegaso hanno illuminato Firenze e la Toscana: il Consiglio regionale ha premiato Alice Pazzaglia, giovane talento dello sci, classe 2002 e residente a San Giuliano Terme. Il riconoscimento, dedicato alle under 35 che si distinguono per meriti straordinari, è stato assegnato dall’Ufficio di Presidenza su proposta del consigliere regionale Massimiliano Ghimenti.

Una giornata intensa, che ha celebrato una carriera già ricca di risultati. Pazzaglia si è affacciata tra le migliori con il primo podio nel Dicembre 2025, poi ha proseguito una crescita costante con due vittorie in Coppa Europa nel Gennaio 2026 e piazzamenti sempre più solidi anche in Coppa del Mondo. Traguardi che, come ha sottolineato la Regione, testimoniano qualità tecnica, impegno e dedizione.

Ghimenti ha voluto rimarcare il valore umano dell’atleta, "È stato emozionante ascoltare le parole di Alice ed è stato bello vederla nel Palazzo della Regione insieme alla sua famiglia, in una premiazione intensa e carica di significato. Le Ali del Pegaso non sono solo un premio ai risultati, ma un segno di fiducia nel futuro, nei giovani e in chi, come Alice, costruisce il proprio percorso con passione e dedizione".

Il consigliere ha ringraziato anche la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi e i membri dell’Ufficio di Presidenza per aver approvato la proposta all’unanimità, un segnale che conferma la stima istituzionale intorno a questa giovane atleta.

Nel finale Ghimenti ha aggiunto un pensiero che sintetizza il senso dell’iniziativa: "Storie come quella di Alice Pazzaglia raccontano la Toscana migliore: una terra che sa riconoscere il talento, sostenere i giovani e credere nel valore dello sport come strumento di crescita, esempio e comunità".

