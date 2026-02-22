Battini premiata con il “Cuore d’oro per la vita”

La comunità di San Biagio ha assegnato alla ginecologa pisana il riconoscimento per competenza, dedizione e sostegno alle maternità più fragili.

PISA — La comunità di San Biagio ha reso omaggio alla dottoressa Lorella Battini consegnandole il premio “Cuore d’oro per la vita”, riconoscimento attribuito dal gruppo donatori di sangue Erika Cuciniello insieme alla parrocchia. La cerimonia si è svolta al termine della celebrazione eucaristica vespertina presieduta da don Tiziano Minnucci, in una chiesa gremita per l’occasione.

La ginecologa pisana, presidente dei Medici cattolici di Pisa, è stata indicata dai promotori come figura di riferimento per il territorio, non solo per la competenza professionale ma per la disponibilità dimostrata negli anni verso le situazioni più delicate. Nelle motivazioni del premio sono state riconosciute "straordinarie competenze mediche nella cura avanzata della gravidanza ad alto rischio, del diabete gestazionale, della preeclampsia e del perinatal hospice". A questo si unisce, recita il testo, "un cuore generoso e un instancabile impegno a tutela della vita nascente: con altissima professionalità e amorevole dedizione volontaria, la dottoressa Lorella Battini accompagna da decenni, con fede e tenerezza, innumerevoli mamme in gravidanze difficili, trasformando la paura in speranza e offrendo un concreto sostegno alla maternità fragile". Una testimonianza che, secondo i promotori, rappresenta "un esempio luminoso di scienza al servizio della vita".

La serata ha visto anche l’esibizione dei cori parrocchiali: oltre al coro di San Biagio, si è esibito anche quello di San Michele, contribuendo a rendere il clima ancora più partecipato. Dopo la consegna del riconoscimento, Battini ha portato la sua testimonianza, condividendo il valore umano e professionale del suo lavoro e il significato che questo premio assume per chi da anni accompagna famiglie e madri in momenti spesso complessi.