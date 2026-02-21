Ugo Boggi nominato socio onorario del Club 46

All’Aeroporto di Pisa una serata dedicata al chirurgo dell’Aoup, premiato dal Club 46 per la carriera internazionale e il legame con l’Aeronautica

PISA — Una serata dedicata al riconoscimento del merito e del legame con la città. All’Aeroporto militare di Pisa, alla presenza del Generale di Brigata Aerea Luca Mazzini, il Club 46 ha nominato socio onorario il professor Ugo Boggi, direttore della U.O. di Chirurgia Generale e responsabile del Centro Trapianti dell’Aoup. Un omaggio a una carriera di grande rilievo, che lo vede attivo anche come docente presso l’Università di Pittsburgh.

Il Consiglio direttivo del sodalizio ha voluto sottolineare il valore del suo percorso e il legame con il mondo aeronautico. Boggi, infatti, ricordando la sua formazione, ha raccontato di aver prestato servizio militare in Aeronautica, esperienza che ha definito parte integrante del suo cammino professionale. È stato un dettaglio decisivo nella scelta del Club, che ha visto in questa biografia un tratto comune con la propria storia e con gli ideali che rappresenta.

Per Boggi si tratta di un nuovo riconoscimento cittadino, dopo la nomina a socio onorario dell’Associazione Amici di Pisa avvenuta l’anno scorso. La serata si è aperta con il momento formale della consegna dell’onorificenza e si è poi sviluppata in un clima di convivialità, con una cena ispirata alla tradizione napoletana. Nel corso dell’incontro sono state consegnate medaglie e omaggi anche agli altri ospiti, a testimonianza della volontà del Club di rafforzare il legame con la comunità e con le istituzioni.

A chiudere l’appuntamento è stato il tradizionale brindisi aeronautico, gesto simbolico che ha suggellato una serata pensata per valorizzare uno dei professionisti più rappresentativi della sanità pisana e del suo contributo alla ricerca e alla chirurgia dei trapianti.