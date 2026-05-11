Alkedo parte forte: quinto posto a Maiorca

Buon avvio nelle 52 Super Series per lo scafo di Andrea Lacorte, in gara per lo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa: ora c'è Porto Cervo

PISA — Inizia con un quinto posto assoluto la stagione di Alkedo powered by Vitamina nelle 52 Super Series. Lo scafo timonato da Andrea Lacorte, in regata per lo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa, ha chiuso tra i protagonisti la Puerto Portals 52 Super Series Sailing Week, disputata la scorsa settimana a Maiorca.

La prima tappa del circuito, riservato ai TP52, ha riunito in Spagna 14 barche in rappresentanza di 11 nazioni. Alkedo, sostenuto dallo sponsor Cetilar, brand della casa farmaceutica Pharmanutra, ha concluso al quinto posto della classifica generale e al terzo tra gli armatori-timonieri.

Il bilancio arriva dopo 9 regate disputate tra martedì e sabato. Per l’equipaggio pisano i parziali sono stati 9, 9, 1, 1, 6, 14, 2, 9 e 7. In particolare, le due vittorie di giornata hanno confermato la competitività dello scafo anche in una flotta cresciuta per numero e livello.

“Il risultato è buono, ma allo stesso tempo c’è un po’ di rammarico nel team perché in questi cinque giorni non siamo stati fortunatissimi e forse meritavamo qualcosa di più”, ha dichiarato Andrea Lacorte, al secondo anno nelle 52 Super Series dopo il debutto del 2025, chiuso con la vittoria del trofeo armatore-timoniere.

Il timoniere ha comunque sottolineato il valore del risultato ottenuto a Puerto Portals. “Al di là di tutto, siamo comunque soddisfatti perché chiudere quinti, con un terzo tra gli owner-driver, resta un buon risultato che quest’anno ha un valore ancora maggiore, visto che la flotta dei TP52 è cresciuta sia numericamente che qualitativamente”.

Lacorte ha poi evidenziato la capacità del team di restare competitivo anche nei momenti più complicati. “Noi abbiamo dimostrato di essere sempre veloci, vedi la doppia vittoria di mercoledì, di saper reagire agli errori, lottando in ogni frangente della regata, e questo è l’aspetto più importante in vista delle prossime tappe del circuito”, ha concluso.

In pozzetto, Lacorte è stato affiancato dal neozelandese Cameron Appleton alla tattica e dal portoghese Alvaro Marinho alla strategia.

La vittoria della tappa maiorchina è andata agli statunitensi di Sled, con l’italiano Francesco Bruni nel ruolo di tattico. Secondo posto per i tedeschi di Platoon Aviation, terzi gli olandesi di No Way Back.

Dopo Maiorca, il circuito si sposterà in Sardegna. Dal 15 al 20 Giugno, a Porto Cervo, è in programma il Rolex TP52 World Championship, valido anche per l’assegnazione del titolo mondiale TP52. La flotta salirà a 15 barche con l’ingresso di Vudo, dell’armatore italiano Mauro Gestri.