Alle Officine Garibaldi un convegno per i giovani geometri

Alle Officine Garibaldi confronto tra under 40 di Toscana e Sardegna su innovazione, welfare, deontologia e nuove tecnologie

PISA — Sarà Pisa a ospitare venerdì 5 Giugno uno degli appuntamenti conclusivi dei laboratori territoriali della Generazione Geometri, il percorso promosso dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati per coinvolgere i professionisti under 40 in un confronto sulle sfide della categoria.

L'iniziativa si svolgerà alle Officine Garibaldi e coinvolgerà i giovani iscritti della Toscana e della Sardegna. L'evento è organizzato dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati attraverso la Commissione Nazionale Giovani Geometri, in collaborazione con il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Pisa e con il patrocinio di Cassa Geometri.

L'appuntamento pisano rappresenta l'ultima tappa di un percorso articolato in nove incontri distribuiti sul territorio nazionale. L'obiettivo è favorire il confronto tra professionisti, condividere esperienze e raccogliere proposte per il futuro della categoria, affrontando temi che spaziano dall'innovazione tecnologica alla deontologia professionale, fino agli aspetti previdenziali e di welfare.

A Pisa saranno coinvolti direttamente i 130 giovani iscritti al Collegio provinciale, ma l'iniziativa è rivolta anche agli oltre 1.450 geometri under 40 della Toscana e ai circa 300 professionisti under 40 della Sardegna.

Tra gli ospiti attesi figura anche il consigliere nazionale Matteo Parisi. Nel corso della giornata verranno approfonditi temi legati alle nuove tecnologie, con particolare attenzione agli strumenti che stanno trasformando la professione, come l'intelligenza artificiale, i droni e il Building Information Modeling.

"I laboratori territoriali nascono per raccogliere proposte, mettere in comune competenze ed esperienze e accompagnare una nuova generazione di geometri verso un percorso di crescita professionale consapevole e in sintonia con le richieste del mercato, che chiede sempre più specializzazione e abilità acquisite nell’utilizzo di tecnologie quali, ad esempio, l’intelligenza artificiale, i droni e il BIM (Building Information Modeling)", ha detto Paolo Biscaro, presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati.

Biscaro ha sottolineato anche il valore aggregativo dell'iniziativa. "Il lavoro della nostra Commissione Giovani, che è referente dell’organizzazione di questi appuntamenti sul territorio, ha anche l’obiettivo di rafforzare lo spirito di corpo dei giovani professionisti, affinché si consolidino le condizioni per una presenza sempre più stabile, qualificata e riconosciuta dei geometri nel sistema socio-economico del Paese", ha aggiunto.

La mattinata si concluderà con una sessione partecipativa dedicata alla raccolta di idee e proposte per il futuro della professione. Nel pomeriggio spazio invece alla formazione, con un corso sulla deontologia professionale curato dal direttore generale del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, Francesco Scorza.