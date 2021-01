Alloggi popolari con muffa e umidità

Festa nel centro storico di Lucca, in centinaia ballano in piazza senza la mascherina

La denuncia dell'Unione inquilini relativa agli alloggi di via Merlo, dove viene chiesta una manutenzione urgente sugli stabili

PISA — "Il Comune di Pisa ha ottenuto dalla Regione Toscana oltre un milione di euro per ristrutturare, a fini di efficientamento energetico, gli alloggi di via Matteucci e di via Merlo, col contributo di 700.000 euro da parte del Comune e ce ne rallegriamo, nella speranza che tale finanziamento sulla carta si trasformi subito in interventi concreti".

Lo dice il presidente dell'Unione inquilini Virgilio Barachini:

"Facciamo presente ai dirigenti del Comune e dell’Apes che in via Merlo non c’è soltanto il problema “dell’efficietamento energetico”, ma soprattutto, da anni, la necessità di interventi di manutenzione strutturale, in particolare dei tetti, dai quali filtrano nei sottostanti alloggi abbondanti quantità di acqua, causando umidità permanente, che rende non igienica l’abitabilità delle stanze per persone anziane e bambini, ma in particolare per persone affette da malattie respiratorie"

"Molti nostri iscritti assegnatari di alloggi in via Merlo ci hanno evidenziato i problemi esistenti nel quartiere" aggiunge Barachini, facendosi portavoce degli inquilini che, da tempo, richiedono interventi, con il Comune e l'Apes che hanno già fatto un sopralluogo promettendo interventi. "E’ trascorso un anno e niente è stato fatto.

Chiediamo pertanto che, oltre a eseguire i previsti lavori di efficientamento energetico, si approfitti del finanziamento per eliminare urgentemente le infiltrazioni di acqua piovana".