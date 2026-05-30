Anche i giovani giocano a Bocce

Petanque studentesca, trionfa l’istituto Galilei. Alle Piagge la seconda edizione dei campionati provinciali. In gara quaranta studenti delle medie

PISA — Sono stati gli studenti dell’Istituto Comprensivo Vincenzo Galilei ad aggiudicarsi l’edizione 2025-2026 dei Campionati Studenteschi di bocce, specialità petanque, riservati alle scuole medie della provincia di Pisa.

La manifestazione si è svolta venerdì scorso sul viale delle Piagge, all’interno della tradizionale festa di Sant’Ubaldo, grazie alla collaborazione tra l’Ufficio scolastico provinciale, la Federazione Italiana Bocce Toscana e l’Asd Pisa Bocce.

Per il secondo anno consecutivo l’iniziativa ha riunito studenti e studentesse provenienti da diversi istituti del territorio. Complessivamente sono stati quaranta i ragazzi coinvolti, suddivisi in cinque squadre rappresentative delle scuole Fucini, Galilei, Toniolo e Tongiorgi.

Nel corso della mattinata i partecipanti si sono sfidati in gare individuali, a coppie e a terne. Al termine delle prove la squadra dell’Istituto Vincenzo Galilei, guidata dal professor Edoardo Viavaca, ha conquistato il primo posto migliorando il risultato dello scorso anno, quando aveva chiuso al secondo posto.

Alle spalle dei vincitori si sono classificati gli studenti dell’Istituto Toniolo, campioni uscenti della manifestazione, mentre il terzo gradino del podio è andato all’Istituto Tongiorgi.

Alla cerimonia di premiazione erano presenti Silvio Tintori, responsabile sportivo dell’Ufficio scolastico provinciale, Carlo Lazzeroni, responsabile del progetto scuole della Federazione Italiana Bocce Toscana, e Paolo Duè, presidente dell’Asd Pisa Bocce.

Gli organizzatori hanno confermato: "Abbiamo la volontà di proseguire un’esperienza che rappresenta una realtà unica nel panorama toscano e nazionale e che continua ad attirare un numero crescente di scuole e studenti, contribuendo a far conoscere una disciplina sportiva capace di unire competizione, socialità e inclusione".