Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 18:00 METEO:PISA17°29°  QuiNews.net
Qui News pisa, Cronaca, Sport, Notizie Locali pisa
Sabato 30 Maggio 2026
Tutti i titoli:
Vittoria Pinna è campionessa d'Italia Under 20 Maxi blitz antidroga, cinque arresti anche a Pisa Ponte di Ripafratta, incontro pubblico sui lavori La Città delle Persone attacca il piano Conti
corriere tv
Alba Parietti si lamenta delle tasse: «Metà di quel che guadagno va allo Stato, giusto se avessimo classe dirigente all'altezza»
Alba Parietti si lamenta delle tasse: «Metà di quel che guadagno va allo Stato, giusto se avessimo classe dirigente all'altezza»

Sport Sabato 30 Maggio 2026 ore 17:30

Anche i giovani giocano a Bocce

Condividi

Petanque studentesca, trionfa l’istituto Galilei. Alle Piagge la seconda edizione dei campionati provinciali. In gara quaranta studenti delle medie



PISA — Sono stati gli studenti dell’Istituto Comprensivo Vincenzo Galilei ad aggiudicarsi l’edizione 2025-2026 dei Campionati Studenteschi di bocce, specialità petanque, riservati alle scuole medie della provincia di Pisa.

La manifestazione si è svolta venerdì scorso sul viale delle Piagge, all’interno della tradizionale festa di Sant’Ubaldo, grazie alla collaborazione tra l’Ufficio scolastico provinciale, la Federazione Italiana Bocce Toscana e l’Asd Pisa Bocce.

Per il secondo anno consecutivo l’iniziativa ha riunito studenti e studentesse provenienti da diversi istituti del territorio. Complessivamente sono stati quaranta i ragazzi coinvolti, suddivisi in cinque squadre rappresentative delle scuole Fucini, Galilei, Toniolo e Tongiorgi.

Nel corso della mattinata i partecipanti si sono sfidati in gare individuali, a coppie e a terne. Al termine delle prove la squadra dell’Istituto Vincenzo Galilei, guidata dal professor Edoardo Viavaca, ha conquistato il primo posto migliorando il risultato dello scorso anno, quando aveva chiuso al secondo posto.

Alle spalle dei vincitori si sono classificati gli studenti dell’Istituto Toniolo, campioni uscenti della manifestazione, mentre il terzo gradino del podio è andato all’Istituto Tongiorgi.

Alla cerimonia di premiazione erano presenti Silvio Tintori, responsabile sportivo dell’Ufficio scolastico provinciale, Carlo Lazzeroni, responsabile del progetto scuole della Federazione Italiana Bocce Toscana, e Paolo Duè, presidente dell’Asd Pisa Bocce.

Gli organizzatori hanno confermato: "Abbiamo la volontà di proseguire un’esperienza che rappresenta una realtà unica nel panorama toscano e nazionale e che continua ad attirare un numero crescente di scuole e studenti, contribuendo a far conoscere una disciplina sportiva capace di unire competizione, socialità e inclusione".

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
A tenere banco c'è il toto allenatore con Pecchia e Bianco come nomi forti, e l'ultimo outsider Di Bari, ma occhio alle offerte per i pezzi pregiati
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Adolfo Santoro

new
Franco Cambi

DISINCANTATO

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Sport

Vittoria Pinna è campionessa d'Italia Under 20

Cronaca

Maxi blitz antidroga, cinque arresti anche a Pisa

Attualità

Ponte di Ripafratta, incontro pubblico sui lavori

Attualità

La Città delle Persone attacca il piano Conti