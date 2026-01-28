Aoup, Liut guida il Dipartimento Materno

Ginecologa al Lotti di Pontedera, Martina Liut è la nuova direttrice del Dipartimento Materno Infantile della ASL Toscana nord ovest

PISA — È Martina Liut la nuova direttrice del Dipartimento Materno Infantile della ASL Toscana nord ovest. Ginecologa, dal 2021 dirige il reparto di ginecologia e ostetricia dell’ospedale Lotti di Pontedera. Laureata all’Università di Pisa nel 2000, ha conseguito la specializzazione cinque anni più tardi, avviando negli anni un percorso formativo e professionale centrato sulla chirurgia mini-invasiva e robotica, con competenze anche nel campo endocrinologico e neuroendocrinologico.

Nel suo curriculum figurano esperienze come docente in corsi sulle emergenze in sala parto e sulla distocia di spalla, oltre all’accreditamento per le ecografie in translucenza nucale. Ha partecipato a diverse attività di ricerca clinica e di base, con particolare attenzione alla menopausa e agli steroidi sessuali.

"La dottoressa Martina Liut è certamente la persona adatta a dirigere il Dipartimento Materno Infantile – ha sottolineato la direttrice generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest Maria Letizia Casani – anche grazie alla sua esperienza in un punto nascita importante come quello di Pontedera che, nonostante il calo demografico, continua ad attrarre anche fuori dal territorio di riferimento. Un ringraziamento particolare al dottor Luigi Gagliardi che l’ha preceduta e un augurio di buon lavoro alla dottoressa".

"Ringrazio la direttrice generale, Maria Letizia Casani – ha detto Martina Liut – per la fiducia accordatami con questa nomina. Assumo questo incarico con senso di responsabilità e con l’impegno a lavorare in modo condiviso con tutte le professioniste e i professionisti del Dipartimento Materno Infantile. Desidero inoltre ringraziare il dottor Luigi Gagliardi per il percorso svolto in questi anni, per la competenza e la dedizione con cui ha guidato il Dipartimento, lasciando un patrimonio importante di esperienza e lavoro condiviso".