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Attualità Giovedì 18 Giugno 2026 ore 11:00

Arriva la Tirrenia Cocktail Night

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Torna l'evento nei locali di Tirrenia con drink esclusivi e di qualità Sabato 20 Giugno dalle 18 alle 24. Ruglioni, "Promuoviamo l'arte del bere"



PISA — Drink esclusivi e di qualità saranno protagonisti nel ristorno della Tirrenia Cocktail Night, la seconda edizione dell'iniziativa che permetterà di assaporare e conoscere le storie di cocktail e distillati attraverso un format innovativo e itinerante. Appuntamento a Tirrenia sabato 20 giugno, dalle 18 alle 24 per un vero e proprio viaggio dai grandi classici dell'aperitivo italiano alle interpretazioni contemporanee, organizzato dai locali Tirrenia Doc Caffè, La Vela Tirrenia, La Chicchera, Bollicine Cafè e Botanic Drink&Food, con la collaborazione di Confcommercio Pisa e il patrocinio del Comune di Pisa.

“Dopo il successo della prima edizione siamo felici di riproporre quello che sarà un vero viaggio serale itinerante attraverso cinque sorprendenti locali, che permetteranno di conoscere e gustare distillati unici e cocktail esclusivi con una formula innovativa che costituisce un vero tour alla scoperta di cocktail particolari a ricercati, abbinato ad eventi musicali” spiega il presidente del direttivo Confcommercio Tirrenia Virgilio Ruglioni “in ogni locale sarà possibile ascoltare le storie avvincenti del cocktail preparato appositamente per l'occasione e all'ingresso verrà fornita una scheda da compilare ad ogni consumazione, con la possibilità di vincere un premio finale. Un evento organizzato nel primo week-end d'estate che vuole promuovere l'arte del bere bene e allo stesso tempo valorizzare e animare Tirrenia e il Litorale pisano, pronte ad accogliere a braccia aperte tutti i clienti, cittadini e visitatori che sceglieranno il nostro territorio”.

Rivolge i complimenti “a tutti i professionisti che attraverso un'iniziativa originale e di qualità contribuiscono attivamente alla promozione del Litorale” il direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli “ Da sempre sosteniamo tutte le iniziative che rappresentano un valore aggiunto in termini di accoglienza, benessere e qualità della vita e che promuovono un bere consapevole e responsabile”.

Questi i locali protagonisti della Tirrenia Cocktail Night e i rispettivi cocktail:

La Chicchera – Bellini: una versione leggermente speziata che dello storico cocktail nato a Venezia negli anni '50, che meglio si accompagna alla degustazione del fritto di mare, una specialità della casa.

Bollicine Cafè – Americano: un classico intramontabile servito con lo spirito di Bollicine Cafè. Tre ingredienti e zero complicazioni.

La Vela Tirrenia – Il Sud Italia nel bicchiere: un viaggio tra bergamotto, mandarino, limone, agrumi e profumi mediterranei. Cocktail d'autore esclusivi accompagnati da specialità gastronomiche del Sud, musica live e un'atmosfera unica.

Tirrenia Doc Caffè – Negroni Toscano: vermouth, bitter toscano e il “Gin di Tirrenia”, il gin mediterraneo ispirato ai profumi della nostra pineta. Un grande classico reinterpretato in chiave toscana, intenso ed elegante.

Botanic Drink&Food – Spritz: Botanic Spritz è un aperitivo leggero, dal colore brillante, vivace ed armonioso con le sue note agrumate, amare e leggermente dolci, con musica e proposta gastronomica ad accompagnare la serata.

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