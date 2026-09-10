Asili nido, partito l’anno educativo

Primo giorno di apertura a Pisa con la Festa dell’accoglienza in tutte le strutture

PISA — Partito il nuovo anno educativo per i nidi d’infanzia del Comune di Pisa. In occasione della prima giornata di riapertura del servizio, in cui in tutte le strutture si è tenuta la Festa dell’accoglienza per le famiglie, l’assessore ai servizi educativi Riccardo Busccemi ha fatto visita agli asili Nido infanzia Snoopy a Riglione, nido di Marina di Pisa, nido I Passi, nella sede provvisoria in via di Gagno, e nido Isola delle farfalle in via Lucchese.

"L'avvio del nuovo anno educativo – ha commentato l’assessore Riccardo Buscemi - è un momento importante per la nostra comunità e voglio innanzitutto ringraziare gli uffici comunali, gli educatori e tutto il personale che, con grande impegno, hanno consentito di arrivare a questo appuntamento con tutti i servizi pronti e funzionanti. In questi mesi abbiamo lavorato su gare importanti, come quella relativa al sostegno per bambini con disabilità (del valore di circa 2 milioni di euro) e quella relativa agli asili nido a gestione indiretta (del valore di circa 9 milioni di euro), oltre a puntare sul rafforzamento del personale con una nuova coordinatrice pedagogica e tre nuove assunzioni a tempo indeterminato. La nostra priorità è dare risposte concrete alle famiglie, perché la società è in forte cambiamento e oggi il Comune è chiamato a svolgere un ruolo sempre più importante nel sostenere i nuovi genitori. Per questo abbiamo confermato l'apertura dei nidi fino al 23 luglio 2027, rendendo il servizio estivo una misura strutturale, e stiamo studiando ulteriori soluzioni per l'estate".

"Sul fronte dell’emergenza caldo, dopo i lavori completati nello scorso maggio per l’installazione dei climatizzatori negli otto nidi a gestione diretta, “C.E.P.”, “Coccapani”, “Betti”, “I Passi”, “Marina di Pisa”, “Rosati”, “Timpanaro” e “Toniolo” con uno stanziamento da parte del Comune di 400 mila euro, quest’anno abbiamo messo in cantiere la climatizzazione di altre 19 scuole frequentate dai nostri bambini con età fino a 6 anni, quindi gli asili nido che rimangono più le scuole d’infanzia cittadine, per un investimento complessivo di ulteriori 800 mila euro, con un intervento già programmato, da concludersi nel mese di maggio 2027. Dunque in totale un investimento di 1,2 milioni di euro che conferma l’impegno da parte dell'Amministrazione per rafforzare l’estensione del servizio dei nidi nei mesi estivi e nel garantire temperature adeguate nelle strutture che rimangono aperte nei mesi di giugno e luglio"

“Siamo consapevoli – conclude Buscemi - che resta il problema delle liste d'attesa, aggravato dall'aumento delle domande legato alla misura ‘Nidi gratis’. Non possiamo risolverlo in pochi mesi, ma abbiamo una prospettiva precisa: per settembre 2027 contiamo di ampliare l'offerta, oltre che con l’aumento dei posti nido nei tre nuovi asili PNRR che entreranno in funzione, con le tre strutture aggiuntive (nido via Derna, ex materna De André in via di Parigi ed ex materna Manzi in via di Gagno) che in questi due anni hanno ospitato temporaneamente i bambini delle tre strutture e che verranno messe a sistema in maniera strutturale all’interno dell’offerta formativa, arrivando ad azzerare la lista di attesa. I cantieri PNRR nei tre nidi San Biagio, Toniolo e I Passi sono infatti appena conclusi, ma, considerato il tempo per completare sistemazioni esterne, collaudi, acquisto arredi e traslochi, non potranno entrare in funzione prima del 2027. Parallelamente continueremo a investire sul personale e sulla qualità dei servizi. Voglio inoltre instaurare un rapporto sempre più diretto con le famiglie, incontrando i genitori nei singoli nidi per ascoltare esigenze e criticità, perché amministrare significa prima di tutto ascoltare, assumersi responsabilità e dare risposte concrete"

I numeri dell’offerta educativa

Nell’anno educativo 2026-27 sono 8 i nidi d’infanzia a gestione diretta del Comune di Pisa a cui si aggiungono 5 nidi a gestione indiretta; oltre a questi a Pisa ci sono 14 nidi d’infanzia privati che sono stati autorizzati o accreditati dal Comune. L’offerta educativa pubblica è di 500 posti nido.

Iscrizioni anno educativo 2026-27

Al netto delle rinunce registrate dall’Ufficio Servizi Educativi, sono pervenute complessivamente 609 domande di iscrizione, così articolate: 237 relative agli utenti che hanno riconfermato la propria iscrizione al servizio Nido, 51 presentate da cittadini non residenti e 239 relative a nuovi iscritti (di cui 77 posti per lattanti e 162 posti per divezzi). Risulta inoltre una lista d’attesa aggiornata al 3 settembre di 82 bambini. Pertanto attualmente le assegnazioni sono state pari a 476 posti. A questi si aggiungeranno i 24 posti riservati alla seconda graduatoria dei lattanti, con ingresso previsto nel mese di gennaio 2027, integrazione che consentirà così il raggiungimento complessivo dei 500 posti previsti dall’offerta educativa. Sarà comunque necessario attendere il completamento degli inserimenti ed il primo mese di frequenza per disporre dei dati definitivi. La Direzione Servizi Educativi procederà con cadenza quindicinale, all’assegnazione dei posti che si renderanno progressivamente ed eventualmente disponibili.

Organizzazione calendario e orari

Il calendario dei servizi educativi prevede un rientro graduale dei bambini e un orario ridotto fino a venerdì 9 ottobre, con servizio a tempo pieno che sarà disponibile a partire da lunedì 12 ottobre. Nel dettaglio la ripresa delle attività sarà così organizzata: mercoledì 9 settembre tutte le famiglie, nuovi e vecchi iscritti, sono invitate alla Festa dell’accoglienza al nido dalle 9.30 fino alle 12.30 (senza servizio pranzo); dal 10 all’11 settembre per i bambini già frequentanti, l’orario previsto sarà dalle 8.00 alle 13.30, orario di uscita dalle 13.00 alle 13.30 (con servizio pranzo); da lunedì 14 settembre a venerdì 9 ottobre: orario di entrata dalle 7.40 alle 9.30, orario prima uscita dalle 13.00 alle 13.30, orario seconda uscita dalle 15.00 alle 15.30; da lunedì 12 ottobre: orario completo 7.40-15.30 per la sezione dei piccoli e 7.40-16.30 per la sezione dei medio-grandi con uscita intermedia per il tempo corto dalle 13.00 alle 13.30.

Per i bambini e le bambine che frequentano per la prima volta

I bambini nuovi iscritti frequenteranno a partire dalla data di inizio dell’ambientamento, che sarà concordata con il personale educativo, secondo il criterio della graduatoria, nel periodo orientativamente compreso dal 10 settembre al 9 ottobre, secondo un “progetto ambientamento” che in un’ottica di ricerca e sperimentazione i nidi d’infanzia del Comune di Pisa svolgono (progetto di ambientamento partecipato). Presso i due Nidi d’Infanzia San Biagio e Albero Verde sarà proposta anche per quest’anno la possibilità dell’orario prolungato fino alle 18.00.

Bando Nidi gratis

La Regione Toscana, nell’ambito del progetto ‘Giovanisì’, ha adottato il bando "Nidi Gratis" per l'Anno Educativo 2026-2027 a sostegno della frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia. Hanno presentato domanda i nuclei familiari con bambini residenti in Toscana, fino a 3 anni, che abbiano già effettuato l’iscrizione ad un nido ed abbiano l’effettiva assegnazione del posto, con un ISEE fino a 40mila euro. Le domande presentate ed ammesse a finanziamento sia dei servizi privati accreditati sia dei servizi pubblici ammontano a 307 per un importo finanziato pari a 745.228,23 euro.