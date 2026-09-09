E' nata Radio Kalimba

Dal 1° Luglio, Radio Kalimba trasmette in DAB+ e streaming. Nel nuovo palinsesto musica, informazione e sport. È Music Partner del Pisa Sporting Club

PISA — Una nuova voce partita da Pisa per raggiungere tutta la Toscana. Radio Kalimba, emittente digitale in onda dal 1° Luglio, ha presentato la sua prima stagione editoriale nel corso di una conferenza stampa organizzata alle Officine Garibaldi. La radio può essere ascoltata in DAB+ sul territorio regionale e in streaming anche fuori dalla Toscana.

Il palinsesto parte dai successi italiani e internazionali degli anni Settanta, Ottanta e Novanta, allargando lo sguardo ai periodi vicini. Alla musica si affiancano informazione, sport, intrattenimento, cultura, salute, benessere e approfondimenti sul territorio. La programmazione è già attiva e continuerà a crescere nelle prossime settimane con nuovi conduttori e produzioni originali.

A ideare il progetto è stato Giancarlo Freggia, imprenditore e fondatore di Gruppo Paim. Per lui si tratta di un ritorno a una passione nata negli anni Ottanta, quando lavorava come dj nella scena musicale toscana utilizzando lo pseudonimo John Arrow.

"La musica non ti lascia mai davvero. Dopo trent'anni di impresa sentivo che era arrivato il momento di creare qualcosa di nuovo, capace di unire esperienza, creatività e visione. Radio Kalimba per me è la sensazione di essere tornato a casa, ma con trent'anni di esperienza in più", ha detto Freggia.

L’identità musicale guarda a brani che hanno attraversato generazioni e continuano a trovare spazio nell’ascolto quotidiano. "Radio Kalimba non nasce per guardare indietro. Vogliamo prendere il meglio di quegli anni e portarlo nel presente. Una radio riconoscibile, curata, frizzante, con una propria personalità. Una radio che sceglie", ha aggiunto Freggia.

La giornata comincia con Marco Vincent e "Boomer…ang", mentre Michele Vestri conduce "'70 '80 '90", un viaggio tra musica, cronaca, costume, sport e società. Francesca Romana Macrì racconta territori ed eccellenze italiane in "Verdi, Bianchi e Rossi". Daniela Leoncini dedica "Free Time" al benessere, alla cultura e alle passioni.

Nel pomeriggio Manuel Giancale conduce "One Hour", tra attualità, tecnologia, scienza e web. Yuri Caliolo affronta spettacolo, musica e cultura pop con "The Mag". Lo sport trova spazio in "Derby Toscano", trasmissione affidata a Matteo Casini e dedicata alle squadre della regione e ai campionati di Serie A e Serie B. Il palinsesto comprende anche notiziari, aggiornamenti sportivi e l’oroscopo.

Tra i format in preparazione c’è "DJ per un giorno", condotto dal giornalista Massimo Balzi. Il primo ospite sarà Gaddo della Gherardesca. Il programma partirà dalle canzoni che hanno segnato la vita del protagonista per ricostruirne ricordi, incontri e passaggi personali. Dopo la puntata d’esordio saranno coinvolti altri personaggi dello spettacolo, della cultura, dello sport e della società.

Il legame con Pisa passa anche dall’Arena Garibaldi. Radio Kalimba è infatti il nuovo Music Partner del Pisa Sporting Club. La collaborazione accompagnerà la stagione dei nerazzurri con musica, comunicazione e contenuti dedicati. Il messaggio scelto per presentarla è "Accendiamo lo stadio con la musica di Radio Kalimba".

L’emittente fa parte di TALENTI - Creative Network, il progetto di comunicazione che Gruppo Paim sta sviluppando per collegare radio, televisione, web, social, editoria, video, podcast ed eventi. Radio Kalimba rappresenta uno dei primi tasselli già operativi della rete.

La squadra comprende Angela Stelli, Gianmarco Esposito, Cristina Licari, Andrea Pervan, Stefano Cioni e Letizia Galli, insieme agli speaker, ai giornalisti e ai professionisti impegnati nei diversi programmi. Esposito è anche il direttore responsabile della testata.

"I progetti grandi non si improvvisano: si costruiscono. Si parte dalla visione, poi dalla squadra e infine dalla coerenza. Radio Kalimba vuole avere un'identità propria, perché nasce da una storia e da un progetto che sono nostri", ha commentato Freggia.

La radio è ricevibile in Toscana attraverso autoradio e apparecchi compatibili con il DAB+. Lo streaming sul sito radiokalimba.it permette invece di seguirla in Italia e all’estero. Programmi e contenuti proseguono sui canali social ufficiali dell’emittente.

"Tra cinque anni vedo Radio Kalimba tra le radio più ascoltate d'Italia. Non perché lo sogno, ma perché lo sto costruendo", ha concluso Freggia.