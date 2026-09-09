Il Comune cerca gestori per due locali storici

Affidamento per tre mesi senza canone per il chiosco del Giardino Scotto e l'ex bar Nerone: ecco come fare domanda e la scadenza del bando

PISA — Tre mesi senza pagamento di canone con l'obiettivo di ospitare progetti imprenditoriali, commerciali e culturali in due zone conosciutissime della città. Si tratta del chiosco del Giardino Scotto e l’ex Bar Nerone, che saranno appunto messi a disposizione dal Comune tramite il progetto "Pisa is much more", finalizzato alla rigenerazione commerciale attraverso il riuso temporaneo di fondi comunali attualmente non utilizzati.

I due immobili saranno messi a disposizione dei soggetti selezionati per una durata indicativa di tre mesi senza il pagamento di un canone. Il piano finanziario del progetto prevede inoltre spese per il ripristino e l’utilizzo dei locali, per la loro pulizia e per il pagamento delle utenze durante il periodo di utilizzo.

Il progetto "Pisa is much more", presentato dal Comune nell’ambito del bando della Regione dedicato alla rigenerazione commerciale delle aree di particolare interesse del territorio comunale, prevede un investimento ammesso di 70mila euro, di cui 42mila euro finanziati proprio dalla Regione Toscana.

Le candidature dovranno essere presentate entro mercoledì 30 Settembre esclusivamente tramite Pec all’indirizzo comune.pisa@postacert.toscana.it. Il testo integrale dell’avviso e il modulo per la manifestazione di interesse sono disponibili sul sito istituzionale del Comune, nella sezione “Avvisi”.