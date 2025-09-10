Chiesa di San Biagio, "Nessuno l'ha mai tutelata"

Dopo la demolizione del luogo di culto di San Martino a Ulmiano, il consigliere Fabbrini punta il dito contro il Comune: "Servono misure concrete"

SAN GIULIANO TERME — Continua a far discutere l'abbattimento della Chiesa di San Biagio a San Martino a Ulmiano, avvenuta nei giorni scorsi e immediatamente condannata dall'amministrazione comunale, che ha anche segnalato il fatto alla Procura della Repubblica e alla Soprintendenza.

La chiesa, risalente al X secolo, si trovava in stato di abbandono, ma conservava un enorme valore storico e artistico. "È fondamentale che l’amministrazione comunale si impegni concretamente per la salvaguardia di questi luoghi - ha detto Simone Fabbrini, consigliere di Fratelli d'Italia - che rappresentano le radici della nostra identità".

In questo senso, Fabbrini ha poi puntato il dito sull'operato del Comune. "Sono inutili i comunicati stampa dove si ammette la gravità di questa demolizione e la perdita di un luogo dall'importante valore culturale se, nel corso degli anni, mai nessuno ha avuto la lungimiranza di tutelarli - ha aggiunto - queste parole suonano soltanto come una presa in giro".

"Dobbiamo lavorare per creare una politica di valorizzazione che non si limiti ai grandi monumenti ma si estenda anche a quei piccoli gioielli culturali che, purtroppo, sono sconosciuti ai più o si trovano in condizioni di degrado - ha concluso - l'amministrazione comunale deve mettere in atto misure concrete per proteggere il nostro patrimonio storico e artistico, garantendo che simili episodi non si ripetano in futuro".