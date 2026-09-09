Sotto la Torre torna l'Officina di Galeno

Due giornate organizzate da Farmacie Comunali Pisa e Assofarm sulla figura del farmacista clinico: ci sarà anche il sottosegretario Gemmato

PISA — L’11 e 12 Settembre Pisa ospiterà la Quarta Riunione de L’Officina di Galeno, il laboratorio di idee di livello nazionale promosso da Farmacie Comunali Pisa Spa in collaborazione con Assofarm, la federazione italiana che rappresenta le aziende che gestiscono le farmacie pubbliche e comunali.

L'evento metterà al centro del dibattito la figura del farmacista clinico, analizzandone il ruolo nei percorsi di cura, la sostenibilità del sistema e l'integrazione con la medicina territoriale per alleggerire la sanità di base.

"Pisa è orgogliosa di ospitare anche quest’anno un appuntamento che, edizione dopo edizione, è cresciuto fino a diventare una consuetudine importante per la nostra città - ha spiegato il sindaco Michele Conti - Pisa rappresenta un vero e proprio ecosistema per il settore farmaceutico, grazie alla presenza dell’Università, dei centri di ricerca e di un distretto industriale che dà lavoro a migliaia di persone e costituisce un’eccellenza riconosciuta a livello nazionale. È quindi naturale che la nostra città sia luogo di incontro e confronto per questo mondo. Ringrazio Andrea Porcaro e tutti coloro che, fin dalla prima edizione, lavorano con impegno alla crescita di questo importante appuntamento".

I lavori si apriranno venerdì 11 al Museo Nazionale di Palazzo Reale con il seminario dedicato all'evoluzione normativa e alla pratica professionale. Tra gli interventi previsti figurano quelli del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, del sindaco Conti e dei vertici di Assofarm, oltre alla consegna del premio "Bunsen d’Oro 2025". La manifestazione proseguirà sabato 12 all'auditorium Toniolo con una tavola rotonda sui modelli organizzativi e la sostenibilità, arricchita dai contributi dei rappresentanti di Fofi, Federfarma, Sifo e del mondo accademico.

"Si consolida un appuntamento ormai di riferimento per i professionisti del settore, uno spazio stabile di confronto scientifico tra istituzioni e stakeholder qualificati - ha commentato l'onorevole sottosegretario Gemmato - il farmacista si configura sempre più come una figura clinica integrata nel team multidisciplinare dell’assistenza di prossimità, a supporto dei percorsi di cura e non più soltanto come dispensatore di farmaci, con un ruolo crescente nella sicurezza e nell’appropriatezza terapeutica".

L’evento è gratuito con pre iscrizione obbligatoria tramite il sito ufficiale www.lofficinadigaleno.it e i lavori saranno trasmessi in diretta streaming sui canali social istituzionali.