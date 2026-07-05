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Attualità Domenica 05 Luglio 2026 ore 11:49

Asl vicina a Martina Liut per il grave lutto

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Cordoglio dell'Azienda sanitaria per la scomparsa di Filippo Napoli, marito della direttrice di Ginecologia e Ostetricia dell'ospedale Lotti.



PISA — L'Azienda USL Toscana nord ovest ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Filippo Napoli, morto prematuramente all'età di 49 anni. La direzione aziendale, quella del presidio ospedaliero di Pontedera, le colleghe e i colleghi, in particolare dell'area materno-infantile, hanno voluto manifestare la loro vicinanza alla dottoressa Martina Liut, direttrice della struttura di Ginecologia e Ostetricia dell'ospedale "Lotti" dal 2021 e, dall'inizio del 2026, anche del dipartimento aziendale materno-infantile.

In una nota, l'Asl ha rivolto un messaggio di affetto alla dirigente e alla sua famiglia. "Desideriamo stringerci a lei e alla giovane figlia Ottavia con tutto il nostro affetto, la nostra vicinanza e il nostro sostegno. Non esistono parole capaci di colmare una perdita così profonda e un vuoto così grande, ma vogliamo che Martina sappia che tutta la nostra comunità le è accanto con il cuore."

Chi vorrà rendere omaggio a Filippo Napoli potrà farlo alle cappelle del commiato della Pubblica Assistenza di via Bargagna, a Cisanello, a partire dalla tarda mattinata di oggi, Domenica 5 Luglio. Le esequie saranno celebrate Lunedì 6 Luglio alle 16.30 nella chiesa di Pettori, a Cascina.

La scomparsa di Filippo Napoli ha suscitato profonda commozione anche nel territorio pisano, dove era conosciuto per la sua attività professionale.

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