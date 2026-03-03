Boehm alla Normale sul bi-nazionalismo

Il filosofo israelo-tedesco, nipote dei sopravvissuti dello sterminio nazista, ospite Mercoledì 4 Marzo alle 18 per “La Normale delle idee”

PISA — Un unico Stato per due popoli. È il tema al centro dell’incontro con Omri Boehm, ospite Mercoledì 4 Marzo alle ore 18 per il ciclo “La Normale delle idee”.

Filosofo israeliano-tedesco, professore alla New School for Social Research di New York e nipote di sopravvissuti allo sterminio nazista, Boehm porterà a Pisa la sua riflessione sul bi-nazionalismo nel contesto israelo-palestinese. L’incontro, aperto al pubblico, ha per titolo “Thinking Bi-Nationalism Today. Federative Israeli-Palestinian Politics amid the Genocide Accusation”.

Al centro della conferenza c’è l’ipotesi di un unico Stato politico in cui ebrei e palestinesi siano cittadini con pari diritti. Una proposta che si inserisce in una tradizione non nuova. Già il movimento Ihud, prima della nascita di Israele nel 1948, aveva immaginato una prospettiva condivisa per ebrei e arabi in Palestina, fondata sull’uguaglianza politica ed etnica.

Negli ultimi anni Boehm ha espresso una posizione critica sia verso la soluzione dei “due Stati” sia verso la difesa dell’identità ebraica come fondamento esclusivo dello Stato israeliano. Nel libro “Haifa Republic: A Democratic Future for Israel” del 2021 ha delineato l’idea di una Repubblica di Haifa, una confederazione capace di garantire autonomia a entrambi i popoli.

Nel suo lavoro più recente, “Radical Universalism: Beyond Identity”, pubblicato nel 2025 e tradotto in italiano come “Universalismo radicale – Oltre l’identità”, il filosofo interroga Kant, la tradizione ebraica e il concetto stesso di universalismo.