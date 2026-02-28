Normale ed ENS, accordo fino al 2031

Rinnovata a Pisa l’intesa tra la Scuola Normale e l’École Normale di Parigi, un patto che amplia collaborazione, ricerca e partecipazione a EELISA

PISA — La Scuola Normale Superiore di Pisa e l’École Normale Supérieure di Parigi hanno firmato un nuovo accordo che rafforza una collaborazione storica e la proietta verso una dimensione europea più ampia. L’intesa, sottoscritta ieri al Palazzo della Carovana dai direttori Alessandro Schiesaro e Frédéric Worms, resterà in vigore fino al 31 Agosto 2031 e amplia in modo significativo il perimetro delle attività congiunte.

Il legame tra le due scuole, unite da un’origine comune risalente all’epoca napoleonica, viene così rilanciato con una prospettiva che punta alla partecipazione condivisa a progetti formativi e scientifici di respiro internazionale. Per la prima volta viene inoltre formalizzata la presenza congiunta nell’Alleanza Universitaria Europea EELISA, un passaggio considerato strategico per entrambe le istituzioni.

Worms ha sottolineato il valore culturale e civile del nuovo patto: "L’accordo tra le due Scuole è di fondamentale importanza sul piano simbolico, accademico e politico. Queste istituzioni hanno l’autorevolezza per guidare studenti eccellenti verso la ricerca di soluzioni ai grandi problemi dell’Europa. Collaborando, possono rafforzare la legittimità della scienza all’interno di un contesto democratico. L’Europa, infatti, ha urgente bisogno di giovani scienziati e di persone capaci di affrontare le sfide contemporanee, come il cambiamento climatico, la salute e il progresso scientifico. Solo lavorando insieme si può garantire fiducia nel futuro dell’Europa".

Schiesaro ha richiamato il valore del percorso comune: "L’importanza dell’accordo di oggi è particolarmente alta perché non solo rinnoviamo una collaborazione in essere da tantissimo tempo ma lo facciamo introducendo delle novità. Da un lato ribadiamo che siamo entrambi parte del Consorzio Europeo EELISA e questo dà un respiro molto più ampio alle nostre iniziative e poi abbiamo deciso con la Scuola Normale di Parigi di porre le basi per creare un’alleanza di istituzioni simili alle nostre, con quindi una forte intensità di ricerca e di insegnamento partendo dal livello europeo e partendo proprio dall’esperienza di Pisa e Parigi".

L’accordo prevede la continuità di tutti i programmi già avviati, tra cui progetti di ricerca congiunti, attività didattiche condivise, seminari, conferenze e forme di mobilità che coinvolgono studenti, ricercatori, assegnisti e personale tecnico-amministrativo. Riconfermate anche le co-tutele internazionali per le tesi di dottorato, strumento ritenuto decisivo per lo sviluppo dei percorsi scientifici comuni.

Alla cerimonia era presente anche il prorettore ai rapporti internazionali della Normale, Lorenzo Bartalesi. Nel corso della giornata Worms ha incontrato gli allievi dell’École Normale attualmente impegnati in un periodo di studio a Pisa e ha visitato il laboratorio NEST, diretto da Fabio Beltram. In chiusura ha tenuto una conferenza nella Sala Azzurra, intitolata "Life, science, democracy", per il ciclo La Normale delle idee.