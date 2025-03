Le probabili formazioni di Sassuolo-Pisa

E' la gara più attesa del weekend per i nerazzurri che affrontano la capolista. Ecco le possibili scelte dei due tecnici

PISA — Una partita che potrebbe rivelarsi decisiva per l'economia del campionato. Il Pisa vola a Reggio Emilia per cercare un'impresa che potrebbe rivelarsi decisiva per il proprio campionato.

Qui Pisa. Il risultato dello Spezia infatti, che ieri ha pareggiato con il Sud Tirol, mette i nerazzurri in una posizione di estrema tranquillità. Vincere significherebbe andare a +9, perdere significherebbe rimanere a +6, pareggiare lascerebbe il Pisa a +7. Insomma, meglio di così.. Per Inzaghi assenti Solbakken e Vignato, ancora infortunati, per il resto a livello di scelte potrebbe schierare la stessa formazione vista la scorsa settimana.

Qui Sassuolo. I neroverdi hanno un piede in Serie A e un successo li manderebbe definitivamente al piano superiore. La squadra di Grosso infatti, in caso di vittoria, si ritroverebbe a +8 dal Pisa e a +14 dallo Spezia, oltre a +20 dal quarto posto. Indisponibili Skjellerup e soprattutto Thorstvedt, infortunato e operato, per lui stagione finita. Qualche dubbio nei ballottaggio Ghion-Iannoni e Lovato -Muharemovic, per il resto dovrebbe essere 4-2-3-1 per Grosso, come con la Sampdoria, oppure 4-3-3.

SASSUOLO (4-2-3-1): Moldovan; Toljan, Romagna, Lovato, Doig; Mazzitelli, Boloca; Berardi, Verdi, Laurienté; Moro. Allenatore: Fabio Grosso

PISA (3-4-2-1): Semper; Rus, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Hojholt, Angori; Moreo, Tramoni; Lind. Allenatore: Filippo Inzaghi