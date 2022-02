Bonus Anziani, 2.400 euro per ciascun beneficiario

Previsto un contributo di 200 euro mensili per tutto il 2021, da spendere entro Giugno. Poli: "Un sostegno alle persone più fragili"

PISA — Il Comune ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la graduatoria definitiva relativa al Bonus Anziani 2021 . La misura, sulla quale l’amministrazione ha messo a disposizione 500mila euro, prevede un contributo di 200 euro mensili, per tutto il 2021, a sostegno di anziani non autosufficienti e con un reddito Isee uguale o inferiore ai 30mila euro.

"L’obiettivo – ha commentato l’assessore comunale al sociale, Veronica Poli – è quello di dare un sostegno alle persone più fragili. Rispetto allo scorso anno abbiamo implementato l’investimento sulla misura, portandolo da 420mila a 500 mila euro, in modo da poter estendere il contributo a quanti più beneficiari possibile».

In totale sono 209 i beneficiari dell’agevolazione ai quali verrà riconosciuto un contributo complessivo, per il 2021, di 2400 euro, erogato direttamente sulla tessera sanitaria nazionale (TS-CNS) del beneficiario in un’unica soluzione. L’agevolazione potrà essere spesa presso gli esercizi convenzionati per acquistare, entro il 30 Giugno 2022, generi di prima necessità, alimentari, sanitari e farmaceutici. Per qualsiasi informazione è possibile scrivere a: buoni@comune.pisa.it.