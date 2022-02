Anziana denunciata per aver picchiato la badante

«Combattete! E vincerete!». Ecco la parola d'ordine per entrare all' «Ultima Barricata». Viaggio dentro il pub sottoterra della resistenza ucraina a Kiev

Pugni e graffi ai danni di una donna di 45 anni, che una volta in ospedale è stata dimessa con 7 giorni di prognosi. Dopo la querela ecco la denuncia

PISA — La Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Pisa ha denunciato per il reato di lesioni personali una donna di 72 anni, residente in zona don Bosco, ritenuta responsabile dell'aggressione subita dalla sua badante, una 45enne dell'Est Europa.

I fatti risalgono allo scorso Dicembre. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, anche grazie al racconto di un testimone, per futili motivi l'anziana avrebbe inferto pugni e graffi alla badante, fintanto che nell'abitazione non arrivarono gli agenti della Questura.

La 45enne andò poi in ospedale, dove venne dimessa con 7 giorni di prognosi. Successivamente si presentò negli uffici di via Lalli per formalizzare la querela. Terminate le indagini, per la 72enne pisana è ora scattata la denuncia.