Anziana scippata finisce in ospedale

Brutta avventura per una donna di 72 anni, colpita con un pugno e derubata della borsa alle 10,30 di mattina nel quartiere Sant'Antonio

PISA — Alle 10,30 di ieri una donna di 72 anni è stata scippata da un uomo in scooter, che avvicinandola da dietro l'avrebbe prima colpita con un pugno e poi derubata della borsa. L'episodio criminoso è avvenuto in via Mazzini, dove l'anziana stava camminando.

La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e portata in ospedale. Sul posto, riporta Il Tirreno, è intervenuta anche una volante della Questura. Per individuare lo scippatore, gli agenti sperano di trovare elementi utili nei filmati di alcune telecamere di sicurezza presenti in zona.

Lo scippo, consumato in pieno giorno, si aggiunge ad altri brutti episodi avvenuti nei giorni scorsi sempre nel quartiere Sant'Antonio ("Ogni notte finestrini rotti e furti nelle auto"), alimentando così il senso di insicurezza dei residenti.