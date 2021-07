Bricoman sbarca nell’area ex Vacis

L'azienda ha scelto Pisa per il suo secondo store in Toscana. Il sindaco: "Un investimento importante che ha permesso anche di riqualificare l’area"

PISA — Con l'apertura nell’area ex Vacis, Bricoman, azienda specializzata nella vendita di prodotti per costruzioni, manutenzioni e bricolage, inaugura a Pisa il suo secondo store in Toscana (l'altro è a Sesto Fiorentino) e completa le aperture previste per il 2021.

Ieri il punto vendita ha ricevuto la visita del sindaco Michele Conti, che ha augurato buon lavoro a tutto lo staff.

"Bricoman Italia - ha scritto Conti su Facebook - ha scelto Pisa per aprire un nuovo grande punto vendita realizzando un investimento importante che ha permesso anche di riqualificare un’area che per molti anni è stata lasciata all’abbandono. Un’opportunità per tutto il territorio e per tanti ragazzi e ragazze che lì potranno trovare una propria dimensione professionale".

Il taglio del nastro è stato preceduto, il 5 Luglio, da un'apertura in anteprima dedicata ai professionisti con partita Iva.