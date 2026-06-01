Colpi di Grazia, Elena Ledda apre La Nunziatina

Martedì 2 Giugno il primo concerto gratuito della rassegna al femminile di Metarock. Sul palco la cantante sarda Elena Ledda

PISA — Sarà Elena Ledda ad aprire l’edizione 2026 di "Colpi di Grazia", la rassegna culturale e musicale dedicata alla voce femminile ideata dall’associazione Metarock. Il primo appuntamento è in programma martedì 2 Giugno alle 20 al Giardino La Nunziatina, nel centro storico di Pisa, con ingresso gratuito.

La nuova edizione conferma la vocazione della rassegna, costruita attorno al talento delle donne e alla musica come incontro tra culture, radici e linguaggi diversi. Dopo il concerto inaugurale di Elena Ledda, il cartellone proseguirà durante l’estate con Nicole Coceancig, Maria Moctezuma, Sistah Vibes e Hempress Sativa.

Il progetto portato sul palco dalla cantante sarda si intitola "Amàius" e nasce dal desiderio di valorizzare la lingua sarda come strumento espressivo vivo e contemporaneo. Al centro ci saranno storie di vita quotidiana, sogni, desideri e temi universali, raccontati attraverso canti e musiche originali influenzate da atmosfere jazz e mediterranee.

Con Elena Ledda si esibirà un ensemble composto da Mauro Palmas alla mandola, Silvano Lobina al basso, Simonetta Soro alla voce e Giacomo Vardeu all’organetto.

"Con l’edizione 2026 Colpi di Grazia conferma e amplia la propria vocazione: non solo una rassegna dedicata alla voce femminile, ma un vero e proprio percorso internazionale tra culture, radici e geografie sonore", ha dichiarato Nicola Zaccardi, direttore artistico della rassegna.

Zaccardi ha sottolineato anche il profilo sempre più internazionale del progetto. "La presenza di artiste come Elena Ledda, Nicole Coceancig, Maria Moctezuma, Sistah Vibes e Hempress Sativa ci permette di parlare, senza enfasi retorica, di un possibile Pisa World Festival: un luogo in cui la città incontra il Mediterraneo, le culture afro-caraibiche, il reggae, le nuove musiche di confine e le molte forme della creatività femminile".

"'Dagli occhi delle donne derivo la mia dottrina', scriveva Shakespeare: da questo sguardo nasce il senso più profondo di Colpi di Grazia 2026. Un sentito ringraziamento alla Fondazione Pisa, alla associazione culturale Sarda Grazia Deledda e allo sponsor Caffè Roma", ha aggiunto Zaccardi.

Per Stefano Del Corso, presidente della Fondazione Pisa, la rassegna rappresenta un tassello importante nell’offerta musicale cittadina. "L’impegno della Fondazione Pisa verso il mondo della musica è ad ampio raggio e il territorio esprime una varietà estesa e diversificata di rassegne. Ad arricchire questo panorama contribuisce senz’altro anche 'Colpi di Grazia' che si conferma come un punto di riferimento per la musica, da godere all’aperto nei mesi caldi".

"Il fatto che 'Colpi di Grazia' sia dedicata alla ricerca del contributo della voce femminile alla musica popolare non è un dettaglio secondario, anzi le assegna un tocco di originalità in più", ha aggiunto Del Corso.

Soddisfazione anche da parte di Sandra Capuzzi, presidente dell’associazione culturale Grazia Deledda di Pisa. "La presenza di Elena Ledda a Pisa rappresenta un momento di particolare rilievo per la città e per la comunità sarda del territorio. La sua voce, riconosciuta come una delle più autorevoli e raffinate del panorama mediterraneo, porta sul palco della Nunziatina non solo un patrimonio musicale di straordinaria qualità, ma anche un ponte culturale che unisce la Sardegna alla Toscana".

"La sua partecipazione inaugura simbolicamente un’edizione di Colpi di Grazia che guarda alle radici per aprirsi al mondo, valorizzando le lingue, le identità e le tradizioni che rendono la musica popolare un linguaggio universale", ha concluso Capuzzi.